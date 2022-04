Kicillof sigue enviando mensajes con advertencias a la Casa Rosada

La andanada de advertencias de Axel Kicillof a la Casa Rosada respecto a la situación social ya no pueden analizarse como declaraciones de ocasión. Han sido 48 horas de frases estudiadas, dirigidas a cuestionar las posibles consecuencias internas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda, que parecen situar al gobernador en el sector cristinista del Frente de Todos. Que es lo mismo que decir el ala crítica al presidente Alberto Fernández.

En un reportaje radial, Kicillof dijo ayer: “Es un momento en el que hay que adoptar medidas muy decididas, medidas excepcionales y no hay que tener miedo de hacerlo. Los que tenemos responsabilidad no podemos tener miedo a enfrentar intereses de ciertos sectores”. Nunca nombró a Fernández pero es difícil no interpretar que la alusión al “miedo” es en referencia a él y a su equipo, que son quienes toman las decisiones económicas.

El gobernador, dispuesto a tensar lo justo, recogió la tesis oficialista según la cual la pandemia y el conflicto bélico en Europa del Este condicionan casi todo. Dijo: “Hubo una mejora en los índices de empleo, de pobreza, de la economía y del salario; pero nuestra tarea ahora es seguir caminando en el sentido de esta recuperación y crecimiento pero marcando que después de la pandemia a nivel mundial no hubo mejoras en las condiciones distributivas sino más concentración. A eso se sumó la guerra, que descuajaringó los precios y la provisión de alimentos y combustibles”.

Axel reiteró, además, un concepto que había dicho 24 horas antes, casi un leit motiv propio de cara a lo que se viene: que en la provincia de Buenos Aires “no puede haber más ajuste”.

Ese es, en efecto, un temor cierto de la administración provincial: que el eventual ajuste que reclame el Fondo impacte en las partidas que la Nación le envía a la Provincia por afuera de las transferencias automáticas por ley. Es dinero que Kicillof destina a llenar agujeros presupuestarios y a ejecutar obra pública. Un plus que necesita imperiosamente en su gestión para modelar un mínimo perfil de hacedor a partir de cual pueda reclamar, en la dinámica interna del peronismo, su derecho constitucional a presentarse a la reelección.

Aquel temor hablaría de que Axel, además, no tiene información precisa sobre lo que va a pasar en materia de fondos.

En el mundillo político, donde gustan decodificar gestos, hablan también de cierta intención del gobernador de “abrir el paraguas”. Casi un aviso de que si las cosas se ponen bravas por el achique de fondos, será por una decisión de Alberto, una opción presidencial a la hora de decidir dónde manda el dinero. Axel conoce el paño. Fue ministro de Economía cuando Cristina Kirchner era presidenta y, por ende, el responsable en aquella época de abrir o cerrar el grifo a las provincias. Su “goteo”, casi un disciplinamiento, solía ser una queja reservada constante del entonces gobernador Daniel Scioli.

Kicillof maneja un distrito que alberga una zona que es una bomba de tiempo en términos sociales: el Conurbano. Se admite en el gobierno que la inflación allí hace estragos. En forma reservada, en la gobernación son críticos de la manera en que la Nación aborda la pelea contra la suba de precios. Acompañarán todos los programas que se bajen, como Precios Cuidados o las canastas de productos para comercios de cercanía. Pero hablan de que a Fernández le falta un poco más de “mano dura” en esa batalla.

Parecen palabras de Cristina Kirchner. O, al menos, alineadas con su mirada de las cosas. Porque estas contundentes declaraciones de los últimos dos días parecen ubicar a Axel en un ejercicio de fidelidad extrema a la vicepresidenta que, se sabe, es su mentora política. Pero que también había deslizado ciertas críticas a una supuesta parsimonia de la gestión provincial. Por eso avaló esa suerte de intervención de los intendentes justicialistas del Conurbano al gabinete bonaerense.

Pocos los advirtieron pero Kicillof hizo un giro notable respecto al acuerdo del gobierno nacional con el FMI. Su primera reacción, aún tapándose la nariz, fue avalar el entendimiento para, dijo, “evitar una catástrofe”. Se leyó como una suerte de respaldo a Alberto, como habían hecho otros gobernadores peronistas.

Pero después sucedió la marcha para recordar el golpe del el 24 de marzo del 76. Allí apareció un Axel alineado con Máximo Kirchner, el principal objetor oficialista al entendimiento con el Fondo, aun cuando entre ellos existen desconfianzas. Ese día regaló la ya célebre frase “Al que no le interese pelearse con nadie no lo necesitamos”, misil dirigido a Balcarce 50. Cuentan en su entorno que su presencia esa jornada obedeció a una fuerte presión (en rigor las fuentes usan otro término más coloquial) del cristinismo.

