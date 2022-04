Finde a pleno en La Plata: mirá la agenda con shows, teatro, música, cine y mucho más

HOY

MÚSICA

Diego Ocampo y Nataly Do Mundo.- Hoy a las 20 en 58 entre 5 y 6 presentando “Resonancia”. Abre: Nana Arguen.

Nacho Stoppani y Lucas Muñoz.- Hoy a las 21.30 en La Caipo, 9 y 59.

TEATRO

La noche de Adrián.- Hoy a las 21 en Las Cabras, 45 entre 17 y 18, espectáculo de transformismo y varieté.

Habitación Macbeth.- Hoy a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Pompeyo Audivert.

Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presentan su nuevo espectáculo “4D”, transformismo y humor con Jonatan Sapag, Nico Prada, Gaia y Marta La Churrasquera.

Las promesas que el viento lleva.- Hoy a las 23 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

Tercer perro.- Hoy a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, con dramaturgia de Mariela Anastasio y dirección de Maru Ozafrain.

Encuentro de Teatro Independiente.- Hoy en 17 y 71 con entradas a la gorra se ofrecerán: a las 19 en la sala A (planta baja) “Partida” (CABA), un espectáculo escrito y dirigido por Renata Moreno que aborda el tema de la identidad. A las 20 en Sala Lidia Sampallo (planta alta) se mostrará “Rhonda” (Avellaneda), con dramaturgia de Jimena López y Macarena Trigo; actuación de Jimena López y dirección de Diego Recagno. A las 21, en Sala A, se presentará “L.I.D.I.A.” con dramaturgia de Susana Tale, actuación de Cecilia Coleff, y dirección de Tale y Constanza Mosetti.

CINE

Sin fondo.- Hoy a las 19 en el Museo Provincial, 51 entre 5 y 6, se proyectará este corto experimental del colectivo conformado por Proyecto CITRON, Fernanda Piamonti y Walter Schwarz. Además del video habrá una exposición de cinco obras de papel rasgado realizadas por Piamonti, junto a la interpretación a cappella de Schwarz de la pieza musical “Die Wetterfahne” de Schubert. Gratis.

Punto Rojo.- Hoy a las 19 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Nicanor Loreti.

I am trying to break your heart.- Hoy a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Sam Jones.

“Perro que ladra”

MAÑANA

MÚSICA

El carnaval de los animales.- Mañana a las 19.30 en la Plaza Seca del Argentino, 51 y 9, concierto escénico del compositor francés Camille Saint-Saëns, que incluye músicos, narradora, actores y titiriteros. Gratis pero con reserva previa en la web o redes del teatro.

normA.- Mañana a las 21 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11, junto a INVO, tributo a DEVO.

“With a song in my heart”.- Mañana a las 21 en el Teatro de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, espectáculo de canciones de películas (desde “Stranger in paradise” hasta “Night and day” pasando por “The Lady is a trump” y “Over the rainbow”, entre más) interpretadas por la reconocida mezzosoprano Marta Blanco y el barítono Martín Caltabiano, acompañados por María Inés Natalucci en el piano.

Mariel Olguín.- Mañana a las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, presenta su disco solista “De atrás de la vía”. Música popular folclórica y canciones propias.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Abel Córdoba.- Mañana a las 21 en el teatro Victoria de Berisso, show de tango junto a Alejandro Cortes, Roberto Leiva, Carlos Donati y Carlos Reche. Con dirección musical de Toni Gallo. Bailarines.

Lágrima o Alienado.- Mañana a las 19 en el Centro de Arte de la UNLP, 48 entre 6 y 7.

Sonoro.- Mañana a las 21 en Compás, 39 N 410, entre 3 y 4, espectáculo de música y textos a cargo de Lara Fichera y Ricardo Ibarlín.

Valeria Michelena/ Bedel Rock&Blues.- Mañana a las 21 en diagonal 74 entre 5 y 6, la cantautora platense presentará su álbum “Cordones de Plata”, con arreglos musicales en piano, de Ignacio Mele.

Morenas flamencas.- Mañana a las 21.30 en La Caipo, 9 y 59, tablao con Lorena Massaro y Alejandra Nouvelier.

TEATRO

Encuentro de Teatro Independiente.- Mañana en 17 y 71 con entradas a la gorra se ofrecerán: a las 17 en el Andén, para toda la familia, “Romeo y Julieta de Bolsillo” (CABA), multipremiado espectáculo con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi. A las 19 en la Sala Lidia Sampallo se mostrará “Tinta para trincheras” (CABA), de Federico Chaina y Gabriel Zuker, con actuación de Federico Chaina y dirección Gabriel Zuker. A las 20 en sala A se mostrará “El camino de Eva” (Temperley). A las 21, “La comedia de la tierra” (Tandil), con dramaturgia y dirección de Javier Lester Abalsamo.

Jenny Tour 2022.- Mañana a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Wally Iturriaga.

Sade versus Sade.- Mañana a las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia de Carlos Fiasconaro y Martín Caprari, y dirección general de Lorena Velázquez.

Humorísimas.- Mañana a las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta “Que siga la Fiesta..!”, transformismo y humor con Jonatan Sapag y Nico Prada.

Sueño.- Mañana a las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi.

La poética de García Lorca en Yerma.- Mañana a las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, a pedido del público, nueva y última función de esta obra adaptada y dirigida por César Palumbo.

La Facunda.- Mañana a las 22 en El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci. Estreno.

Te invito a mi velorio.- Mañana a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, protagonizada por Irene Bianchi y dirección de Maru Ozafrain.

El duelo.- Mañana a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, espectáculo de improvisación teatral.

A nadie le importa una señora que barre.- Mañana a las 20 en Dynamo, 17 y 68, de y por Fabián Fernández Barreyro con actuación de Nora Oneto.

Perro que ladra.- Mañana a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, creación colectiva dirigida por Fabián Fernández Barreyro.

Noche de stand up.- Mañana a las 22 en Mambo Parador, diagonal 74 entre 16 y 17, con Checho Falco y Juan Prieto. A la gorra.

INFANTILES

Mitad y mitad, cuento musical para medio mundo.- Mañana a las 17 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Mercedes Diemand Hartz y Carlos Gianni, con dirección de Franz García Reynaldi.

La Sirenita.- Mañana a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso.

CINE

Punto Rojo.- Mañana a las 19 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Nicanor Loreti.

Buenas noches Malvinas.- Mañana a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Lucas Scavino, Ana Fraile.

EXPOSICIONES

Excursión (1970): Jorge de Luján Gutiérrez, Luis Pazos y Héctor J. Puppo.- Mañana a las 19 en el Centro de Arte de la UNLP, 48 entre 6 y 7, quedará inaugurada esta muestra que ofrece un registro fotógrafo sobre aquella histórica propuesta desarrollada durante el III Festival de las Artes de Tandil, en 1970, que consistió en llevar a 40 críticos de arte dentro de un colectivo con el objetivo de realizar distintas paradas a medida que se recorría la ciudad.

Museum.- En el Espacio de Arte Depuramadre, diagonal 93 entre 13a y 13b, continúa mostrándose esta exposición.

Valeria Michelena

DOMINGO

MÚSICA

Voces de la surería.- El domingo a las 12 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62, se presenta el guitarrista Osvaldo Lagos, junto a Jorge Víctor Andrada y Gato Luna.

Domingo de Ramos con Paula Almerares y Rubén Martínez.- El domingo a las 18.30 en el Auditorio San Francisco de Asís, 51 entre 14 y 15, acompañados por Miguel Ángel Cagliani al piano, y el Coro UCALP, dirigido por Emiliano Linares. Con Constanza Finocchi. Gratis.

El carnaval de los animales.- El domingo a las 19.30 en la Plaza Seca del Argentino, 51 y 9, concierto escénico del compositor francés Camille Saint-Saëns, que incluye músicos, narradora, actores y titiriteros. Gratis pero con reserva previa en la web o redes del teatro.

Tablao flamenco con Vico Zapata.- El domingo a las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, el bailaor se presentará acompañado por La Paya (baile), Héctor Romero (guitarra), Sol Roldán (cante), Julián Laquiara (violín), Rita Resano (cajón), Luciana Abelenda y Fauna Becerra (baile).

Horacio y la música.- El domingo a las 12 en el Centro de jubilados de 4 entre 47 y 48, Villa Elisa.

TEATRO

El Éxodo.- El domingo a las 20 en La Caipo, 9 y 59.

La deshilachada.- El domingo a las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dirección y dramaturgia de Ana Messina.

Trauer.- El domingo a las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, danza teatro con libro y dirección de Lorena Soledad Fracchia.

Encuentro de Teatro Independiente.- El domingo en 17 y 71 con entradas a la gorra se ofrecerá: A las 19 “Perla Guaraní” (CABA), con dramaturgia y actuación de Gabriela Pastor y dirección de Fabián Díaz. A las 20 en la sala Lidia Sampallo se mostrará “Gangster”, de Daniel Dalmaroni, bajo la dirección de Raúl Bongiorno.

El duelo + Las vecinas.- El domingo a las 20 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, obras cortas de Lorena Mega.

INFANTILES

Mitad y mitad, cuento musical para medio mundo.- El domingo a las 17 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Mercedes Diemand Hartz y Carlos Gianni, con dirección de Franz García Reynaldi.

Roblox, en busca del impostor.- El domingo a las 16 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

El Gato con Botas.- El domingo a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, en el marco del clásico ciclo infantil.

CINE

Punto Rojo.- El domingo a las 19 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Nicanor Loreti.

The Vast of Night.- El domingo a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Andrew Patterson.

“Te invito a mi velorio”

