Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron: la modelo sería quien tomó la decisión

Marcelo Tinelli no atraviesa su mejor momento persona. Este martes se conoció que el conductor se separó de su pareja, la modelo Guillermina Valdés, que sería, inicialmente, definitiva.

La información fue confirmada por el ciclo "LAM", de Ángel De Brito, donde se señaló que el matrimonio no consiguió conciliar algunas diferencias, por lo que avanzaron en la determinación.

La crisis se habría iniciado en Punta del Este, donde viajaron juntos por vacaciones y no pudieron mejorar la convivencia entre ambos, a pesar de los nueve años de pareja.

Cabe recordar que en Buenos Aires viven en departamentos separados, a pesar de estar juntos y tener un hijo en común, Lorenzo. Según indicó la panelista Yanina Latorre, la más convencida de la ruptura fue Valdés, quien tomó la decisión de tomar distancia.

La periodista también aseguró que la gota que rebalsó el vaso fue el viaje que hizo Marcelo Tinelli con sus hijos a Europa y México para visitar a Mica Tinelli. "Se fue de viaje familiar y eso a Guille Valdés no le gustó. La decisión es de ella, él no estaba tan convencido", disparó Yanina y luego continuó: "Los hijos no se llevaban mal, pero no había onda. No fluía".

Por el momento, hay hermetismo de ambas partes y no hubo confirmaciones a través de comunicaciones oficiales. Sin embargo, sería inminente el anuncio.