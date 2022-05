Veteranos de Guerra cortaron el Centro para exigir el anticipo jubilatorio

Este jueves, en horas del mediodía, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, presidida por Ramón Robles, realizó una manifestación en las puertas de la Gobernación bonaerense y luego marcharon por la Avenida 7 para pedir que "se ejecute de una vez por todas la ley que plantea equiparar a ex militares que participaron en la Guerra de Malvinas con el Beneficio de Régimen especial Jubilatorio", indicaron.

El secretario general, Guillermo Rezk, estuvo presente en la movilización y habló con los medios de prensa allí presentes. “Nos concentramos porque hace 12 años venimos pidiendo la inclusión de una ley que ya está hecha sobre una jubilación anticipada, que únicamente beneficia a un colectivos de veteranos y excluye a otros 400", sostuvo.

En esa misma línea expresó que hace dos meses que desde la Cámara de Diputados les vienen prometiendo que van a ejecutar la Ley, pero aún no hay novedades. "El tema es que puedan resolver esto y que nos reciban y que nos digan realmente si nos van a aprobar o no el proyecto de ley. Necesitamos una respuesta pronta, ya que en teoría lo iban a tratar en una sesión esta semana pero hasta ahora no lo hacen, este tema está en la agenda, pero parece que no lo priorizan", remarcó el secretario.

“Siempre luchamos por nuestros derechos y no vamos a dejar de movilizarnos hasta que se nos permita poder jubilarnos como se debe", agregó el secretario general de la Federación.