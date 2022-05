Otra denuncia de abuso sacude a una escuela de La Plata: sentada de alumnos

Las denuncias de supuestos abusos en los colegios de La Plata por parte de alumnos se suman una tras otra. Ya fueron varios los casos que se registraron en establecimientos educativos de la Región y hoy se sumó uno nuevo.

Los estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media Nº 13 realizaron esta mañana una movida en la que exigieron respuestas por el presunto caso de un alumno de quinto año que "acosa y abusa de sus compañeras con manoseos". Según manifestaron a este diario, este tipo de acciones se repitieron en reiteradas ocasiones y sostuvieron que "las autoridades del colegio no hacen nada".

En la puerta del colegio, una de las manifestantes explicó en diálogo con EL DIA que "salimos a pedir justicia porque hay un chico de quinto año que anda manoseando y toca a todas las compañeras. Los directivos no nos creen y encima a raíz de esto salieron más casos. Hacen como que no pasó nada". Luego pidió que "necesitamos que nos escuchen y después que actúen. Con suspenderlo dos semanas no alcanzan. Venimos con miedo al colegio porque no sabemos si nos va a pasar a alguna de nosotras".

Según manifestaron, los supuestos abusos son cometidos en "el aula, en los recreos, en educación física. Donde encuentra lugar y ve la oportunidad manosea a las compañeras". Luego agregó: "Los directivos lo suspenden y nos dijeron que no lo pueden echar por la ley de educación.

Por su parte, una madre que se comunicó a la redacción de EL DIA sostuvo que "los chicos ya no saben como decirles a los directivos de los abusos de este chico. No hacen nada, por eso antes de que pase algo más grave hicieron la sentada". En ese sentido agregó que "toca a las chicas y a veces se pone violento".

Fue por ese motivo que desde temprano, chicos y chicas hicieron una sentada dentro del edificio de 22 y 49 para hacer visible su problemática. Y a la hora de salida, cerca del mediodía, también se manifestaron en la puerta de la escuela, donde se pudo ver la presencia policial.

Por otro lado, también denunciaron que otro alumno del mismo curso "acosa" a una chica: "Como no quiere ser su novia la molesta, la agarra, le manda mensajes, y hasta le pegó".