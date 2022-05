Alberto F. le bajó el tono a la pelea con Cristina y negó su reelección

Alberto Fernández buscó ayer bajarle el tono a la disputa que mantiene con Cristina Kirchner. Y no sólo eso: en procura de bajar el nivel de tensión que existe en el Frente de Todos, se desdijo de una declaración de hace algunas horas y aseguró que no está pensando en su reelección.

Durante una conferencia de prensa que brindó en la embajada argentina en París, el Presidente apuntó a bajarle el tono a su disputa con el kirchnerismo luego de que mencionara su intención de reelegir, aspiración que genera rechazo y malestar en su vicepresidenta.

En ese marco, Fernández subrayó que no mantiene una “disputa” con Cristina Fernández de Kirchner sino que tiene “diferencias”, tras lo cual aclaró que no quiere “pelear” con ella sino con el ex mandatario Mauricio Macri, “la derecha y los causantes de la decadencia argentina”.

“Son los que generaron la deuda y los que hicieron caer 20% el salario real que hay que recuperar”, resaltó sobre la gestión de Cambiemos.

En esa línea, el mandatario insistió: “Allí está puesta mi cabeza, en resolver los problemas de los argentinos, en acotar los daños que el contexto internacional genera en Argentina, en ayudar a los más necesitados, en generar trabajo, en aprovechar oportunidades y en ver la posibilidad de que Argentina rápidamente se ponga a licuar gas y exportarlo”.

Al referirse a las diferencias dentro del Frente de Todos (FdT), el Presidente repitió: “No estoy discutiendo con Cristina, ni ninguna interna, no estoy pensando en mi reelección, estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos”.

En tanto, afirmó que en las elecciones presidenciales del año próximo, el FdT debe “hacer lo que sea necesario para ganar y garantizar que el macrismo y la derecha no nos vuelvan a sumir en el mundo espantoso en que nos sumieron”.

SUBAS

Al referirse al aumento de tarifas de luz y gas que se vienen en junio, Fernández sostuvo que las subas “suponen la aplicación de la segmentación. De modo tal que el 10% más pudiente que se ve beneficiado con los subsidios, dejen de ser subsidiados. Esa es definitivamente una medida, en términos económicos, muy progresiva. Porque hace que el que tiene, pague. Los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios. De los aumentos que estamos hablando, son aumentos que se vinculan directamente a como evoluciona el salario de la gente”.

“De modo tal, que nunca el aumento de las tarifas puede ser más alto que el aumento salarial de las personas. Con lo cual tiene un criterio distributivo muy grande. Es un porcentaje menor al aumento del índice salarial. Esto que estamos haciendo, aunque está escrito en el programa económico, no es una imposición del Fondo. Lo estamos haciendo porque es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos”, resumió el mandatario.