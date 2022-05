Los Noventa (rock canción)

HOY

MÚSICA

Bombay Bs As.- Hoy a las 21 en 49 entre 4 y 5, con Los Andamios. Tango.

Ciclo de Chamamé.- Hoy a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, con Daniel Ullon @daniullon , Nahuel Stoicco y Nelson Romeo.

Amizade.- Hoy a las 20 en Depuramadre, diagonal 93 entre 13a y 13b, City Bell, se presenta el conjunto brasileño.

Las guitarras platenses.- Hoy a las 21 en La Vermucería, 16 y 65, junto a Buby. Bailables de los 70 y más.

CINE

María Luisa Bemberg: El eco de mi voz.- Hoy a las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Alejandro Maci.

We jam econo: the story of the minutemen.- Hoy a las 21 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tim Irwin en el marco del Ciclo Sound & Vision. Documental sobre la banda de rock “The Minutemen”.

Vida Poeta.- Hoy a las 18.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Claudia Sandina.

Luces Plateadas.- Hoy a las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, cortometrajes platenses.

CONFERENCIAS

Conferencia sobre deuda externa.- Hoy a las 17:30 en el Colegio de Abogados, 13 entre 48 y 49, a cargo de Héctor Giuliano, Licenciado en Administración y Finanzas y Experto en Deuda Pública y Externa.

TEATRO

Gato Peters.- Hoy a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, vuelve a La Plata de la mano de su nuevo show, “Chef del humor”. Humor de costumbres, entre el campo y la ciudad.

Una semana nada más.- Hoy a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, comedia protagonizada por Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas.

La romanza.- Hoy a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, escrita y dirigida por Maru Ozafrain, con la actuación de Melisa Tylor.

Migrar es un lugar extraño.- Hoy a las 21 en Dynamo, 17 y 68, teatro documental con dramaturgia y dirección de Jazmín García Saticq.

Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en 51 entre 18 y 19, con Jonatan Sapag, Nicos Prada y Marta La Churrasquera.

Pichi Piccirillo y Lean Igounet.- Hoy a las 21 en 34 entre 27 y 28, stand up.

Té a las cinco.- Hoy a las 21.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, obra de teatro de humor en un solo acto.

Simone Weil.- Hoy a las 22.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Agustín Busefi.

La ronda del trovador

MAÑANA

MÚSICA

El Barberillo de Lavapiés.- Mañana a las 20 en el Teatro Don Bosco, 57 esquina 9, La Quinta de Apolo presenta la zarzuela en tres actos con libro de Luis Mariano de Larra y música de Francisco Asenjo Barbieri. Dirige el coro Cecilia Prieto, la puesta en escena corre a cargo de Carlos Iaquinta y la dirección musical de Susana Frangi.

Fulanas Trío.- Mañana a las 21 en el Auditorio de la Facultad de Artes, diagonal 78 y Plaza Rocha, presentan “Al filo del cumbión”.

Dúo Coplanacu.- Mañana a las 22 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Mailén Roletto.- Mañana a las 21.30 en Malvinas Resto Bar, 50 entre 19 y 20, covers nacionales e internacionales.

Noche de tango.- Mañana a las 21 en el Teatro Municipal de Ensenada Ortiz de Rosas 99, espectáculo con cuatro cantantes, músicos en vivo y el Ballet Espacio Bravo de City Bell.

Luna y Fango.- Mañana a las 21 en 34 entre 27 y 28, cuarteto de tango.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Roda de Choro.- Mañana a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

Los Noventa (rock canción) + Euge de Los Santos + Traicionero.- Mañana a las 21 en 504 entre 20 y 21.

CINE

María Luisa Bemberg: El eco de mi voz.- Mañana a las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Alejandro Maci.

Intra.- Mañana a las 21 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pablo Rabe y Gabriel Drah en el marco del Ciclo Fesaalp.

Una giornata particolare.- Mañana a las 19 en el Círculo Trentino de La Plata, 18 entre 37 y 38, de Ettore Scola en el marco del Ciclo de Cine Italiano.

TEATRO

A nadie le importa una señora que barre.- Mañana a las 20 en Dynamo, 17 y 68, de y por Fabián Fernández Barreyro, con actuación de Nora Onetto.

Hércules. La fuerza está en su corazón.- Este sábado, 14 de mayo, el grupo Teatral ARTEX100PRE a las 17 horas, en La Alborada, 58 entre 10 y 11 N° 774, presenta su espectáculo: “Hércules…la fuerza está en su corazón”.-

Humorísimas.- Mañana a las 22.30 en 51 entre 18 y 19, con Jonatan Sapag, Nicos Prada y Marta La Churrasquera.

Varonera.- Mañana a las 21 en 50 entre 6 y 7, escrita e interpretada por Rocío Pasarelli.

El Duelo: improvisación.- Mañana a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4.

El pabellón de los millennials.- Mañana a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Rigoberto Horacio Vera con dirección de Diego Biancotto.

Una historia larga: instrucciones para ser un fracasado.- Mañana a las 20 en El Altillo, 1 casi 67, función de despedida. La obra es una creación de Juan Catriel Mirabelli que, además, dirige a los 5 protagonistas de esta comedia en la que un grupo de amigos decide ir a la fiesta que se organiza en su escuela por los diez años de egresados. Una historia larga, una tragedia cómica como la vida misma.

Mentira la verdad.- Mañana a las 22 en El Altillo, 1 casi esquina 67. Idea y dirección de Marcos Taxer, con Isabel Palumbo, Silvia Ferroni, Julián Sosa, Verónica Asla, Caro Amigo, Miguel Benítez y Marcos Taxer.

Una semana nada más.- Mañana a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, comedia protagonizada por Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas.

Estás ahí?.- Mañana a las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Javier Daulte, con dirección de Belén Spléndido.

“Varonera”

DOMINGO

MÚSICA

Momentos líricos.- El domingo a las 20 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, Carmen de Bizet, Boheme de Puccini, Traviata de Verdi, entre canzonettas y zarzuelas. Espectáculo para todas las edades.

El Barberillo de Lavapiés.- El domingo a las 18 en el Teatro Don Bosco, 57 esquina 9, La Quinta de Apolo presenta la zarzuela en tres actos con libro de Luis Mariano de Larra y música de Francisco Asenjo Barbieri.

Hugo Navarro.- El domingo a las 21 en La Bicicletería, 117 esquina 40, con Lara Bogliati y Astrokate como invitadas.

CINE

María Luisa Bemberg: El eco de mi voz.- El domingo a las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Alejandro Maci.

Dark Star.- El domingo a las 21 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de John Carpenter en el marco del Freakshow.

Vida Poeta.- El domingo a las 18.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Claudia Sandina.

TEATRO

La ronda del trovador.- El domingo a las 20 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, homenaje a la trova y la juglaría del Renacimiento, el Barroco y el Siglo de Oro español, a través de la recopilación de textos, poesías y escenas de las comedias clásicas de esas épocas, estas recreaciones escénicas se entremezclan con canciones y juegos de vínculo con el público. Con libro, dirección y protagónico de Claudio Gallardou. Música en vivo.

Una semana nada más.- El domingo a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas.

INFANTILES

Historia de juguetes.- El domingo a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con libro y dirección de Leo Ringer, en el marco del ciclo de teatro infantil.

El gato Peters