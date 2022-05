Da vuelta la página: ya piensa en la Libertadores y en el mercado de pases

El once de Estudiantes que no pudo con Argentinos Júniors en la Copa de la Liga Profesional / Demian Alday

La bronca todavía perdura en un plantel albirrojo que sabe que no tuvo su mejor noche ante Argentinos Júniors, pero sobre todo en un entrenador que dejó en claro en conferencia de prensa entender la ilusión que se había generado en el hincha, y por eso compartir también su misma desilusión.

Sin embargo, al igual que ha sucedido a lo largo de todo el largo semestre de competencia, Estudiantes no tiene tiempo para lamentos, ya que en días nada más deberá salir nuevamente a la cancha en el marco de la Copa Libertadores de América.

Con la mira puesta en el cruce ante Red Bull Bragantino que se jugará el martes por la quinta fecha del Grupo C, los dirigidos por Ricardo Zielinski regresan al Country Club de City Bell desde las 9:30 persiguiendo un único objetivo, dejar atrás la eliminación ante el Bicho lo más rápido posible y así sumar puntos en tierras brasileñas para asegurarse la primera colocación en su zona de cara a los octavos.

Para ello será clave cambiar el chip rápidamente y ponerse nuevamente en “modo Copa”, algo que el León ha podido hacer a lo largo del semestre, aunque ahora con un duro golpe en el medio, de esos que aún no había sufrido dentro de un 2022 que sigue siendo muy bueno.

Como es moneda corriente en lo que suele ser el primer entrenamiento pos partido, el grupo realizará ejercicios regenerativos para recuperar piernas tras el encuentro del miércoles en UNO ante Argentinos, mientras que con el correr de los días, poco a poco la redonda pasará a ser protagonista en el Country.

Hay tiempo pero no abunda, algo a lo que Estudiantes ya se ha acostumbrado. Y es que el plantel estará viajando el lunes a suelo brasileño para hacer noche allí y el martes, desde las 19:15 disputar el encuentro ante un Bragantino que se juega su continuidad en la Libertadores. Actualmente, con el León líder en soledad del Grupo C, el rival de turno aparece en segunda colocación, con 5 unidades, seguido de cerca por Nacional, con 4. Vélez, el último escollo del Pincha antes de los Octavos, cierra la zona con apenas 2 puntos en cuatro partidos disputados.

De cara al encuentro que lo tendrá como protagonista el martes en Bragança, en el estado de Pará, Zielinski no podrá contar con el paraguayo Jorge Morel, quien llegó a las tres tarjetas amarillas en el partido del martes 3 de mayo ante Nacional, el cual terminaría significando la clasificación albirroja.

Ante esto, y si bien quedan todavía varias pruebas para el Ruso, el posible once podría incluir el regreso a la titularidad de Pellegrini para así adelantar a Del Prete al frente de ataque, donde mejor ha rendido y más cómodo parece sentirse.

De esta manera, es probable que uno de los dos delanteros que jugaron ante el Bicho como referencia de área finalmente salga, con Leandro Díaz con más chances de hacerlo que Mauro Boselli, goleador del León en el certamen doméstico y también carta de gol en la Libertadores, donde ya se sacó el peso de alcanzar la histórica marca de Juan Ramón Verón, ambos con 13 gritos internacionales con la casaca estudiantil.

DE CARA A LOS OCTAVOS, SUENAN NOMBRES EN RÍO REVUELTO

Eliminado de la competencia doméstica, al Pincha le queda la Copa Libertadores, el anhelo de siempre cuando se cruzan sus caminos. Y teniendo en cuenta lo que asoma para los de Ricardo Zielinski, el mercado de pases ya empieza a ser tema.

Por lo pronto, vale aclarar que el mismo abrirá de manera formal el lunes 23 de mayo. Es decir, un día después de que culmine la Copa de la Liga, y cerrará el jueves 7 de julio a las 20. Pese a esto, el Pincha viene llevando adelante algunas charlas de las cuales surgieron nombres propios a tener en cuenta.

El primero de ellos es Rodrigo Aliendro, mediocampista de Colón de Santa Fe de 31 años, quien ya ha sido apuntado y buscado en mercados previos. Y si bien es cierto que el jugador que ya ha sido dirigido por el Ruso en Atlético Tucumán no continuará en el Sabalero, desde el Pincha le manifestaron a este medio que su contratación o no depende del futuro de Fernando Zuqui. Si el mendocino finalmente continúa en el León, como parecería ser, Aliendro no llegaría a City Bell.

Además del mediocampo, hay otros sectores a reforzar teniendo en cuenta posibles salidas, como la de Fabián Noguera, a quien se le vence el vínculo el próximo 30 de junio.

Allí apareció el nombre de Federico Andueza, defensor central uruguayo de 24 años, de última temporada en Sarmiento de Junín, una de los sorpresas de la Copa de la Liga Profesional de la mano de Israel Damonte. El oriental tiene contrato con Plaza Colonia de aquel país, aunque el mismo vence en diciembre de este año y todavía no lo ha renovado, por lo que desde junio ya podría negociar con cualquier institución que quiera hacerse de sus servicios.

Otro de los nombres que siempre aparece en el radar del Pincha, pero que le descartaron a este matutino (por lo menos hasta el momento), es el de José Sosa, un viejo anhelo de Estudiantes.

Lo cierto es que para los octavos de final falta bastante, pero ya comenzó el movimiento en cuanto al mercado. Cabe recordar que los cruces eliminatorios de la Copa Libertadores se sortearán el 1º de junio y comenzarán la semana del 29 del mismo mes.