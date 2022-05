Cambaceres viajó a Rosario con un objetivo definido: el triunfo

Defensores de Cambaceres, que tuvo un comienzo de campeonato explosivo, a puro gol, y que invita a ilusionar a los hinchas, afrontará esta tarde un compromiso de riesgo, cuando a partir de las 15:30 y con el arbitraje de María Laura Fortunato (primera vez que una colegiada arbitrará al Rojo en un partido oficial de AFA), visite a Argentino de Rosario.

El Rojo, que viene de aplastar a Central Ballester (5-0), en el inicio del torneo, tiene todas las fichas puestas a conseguir el ansiado ascenso, algo que se le ha venido negando en los últimos certámenes.

Por eso, el partido de esta tarde será fundamental para empezar a demostrar que el equipo que conduce César “Nacho” González está para grandes cosas, y que tiene entre ceja y ceja el objetivo de subir a la Primera C. Para este partido, no habrá cambios, es decir, que Cambaceres saldrá a jugar con los mismos once protagonistas que arrancaron con el pie derecho.

Hoy a las 15:30 también van a jugar Central Ballester vs. Sp. Barracas; Yupanqui vs. Juventud Unida y Mercedes vs. Dep. Paraguayo.