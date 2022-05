Se viene la segunda edición del Iconic Club en UNO: ahora con la presencia de Heik y Brigado Crew

La música electrónica en La Plata tendrá otra fiesta que promete y mucho. Se viene una nueva edición del Iconic Club en UNO, que se realizará el próximo 28 de mayo y contará con la presencia de Heik, Brigado Crew y Diego Canosa.

Luego de lo que fue la exitosa primera edición, el estadio de Estudiantes volverá a ser sede de otra noche organizada por el Iconic Club.

PARA ADQUIRIR LAS ENTRADAS : CLICK AQUÍ o INGRESANDO a https://www.aportickets.com/espectaculo/APORTICKETS/22/heik-and-brigado-crew-en-estadio-uno-por-iconic-club.html

La cita comenzará a las 23 hs y el ingreso será en calle 115 y 56. Las entradas tienen un valor de $2.000.

Hugo Ibarra, popularmen conocido como HEÎK pegó un fuerte salto en su faceta en solitario. Su innovadora propuesta de sonido alinea el techno melódico con detalles industriales que atrapan al oyente.

Su talento nato en técnica y estiló lo colocó rápidamente en uno de los peldaños más privilegiados de la escena electrónica global, ser el primer y único mexicano en formar parte del sello del momento ‘Afterlife’, logrando una incontable cantidad de presentaciones por el mundo, incluyendo ‘Afterlife Ibiza’, ‘Afterlife México’ y ‘Afterlife Tulum (Zamna)’, ‘Cercle’, así como varios tours por Europa, Sudamérica y en los Estados Unidos, compartiendo escenario con colosales artistas como: Amelie Lens, Colyn Fideles, Fjaak, KAS:ST, Len Faki, Magdalena, Mathame, Mind Against, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Solomun, y por supuesto Tale of Us.

Tras dejar una imborrable cuando decidió retirarse del proyecto ØOSTIL (del cual fue cofundador y miembro), la carrera de HEÎK viene viento en popa manteniendo una extraordinaria cantidad de logros y presentaciones en México, Argentina y Colombia, así como un extendido tour en Europa. En los últimos dos años, la propuesta HEÎK se posicionó como el proyecto más importante a nivel Latinoamérica en el género melódico techno. Sellos como ‘Atlant,’ ‘Reinassance,’ ‘ODD:ITY,’ ‘Timeless Moments’, y recientemente Bedrock han sido testigos de primera mano del versátil enfoque y perspectiva futurista que este gran mexicano ofrece al mundo.

Por su parte, el dúo Brigado Crew con sus increíbles producciones lograron conseguir supports de artistas top como Solomun, Tale of Us, Hernan Cattaneo, etc. Este año sacaron su primer disco en uno de los labels top mundial. Su éxito “Zulú” llegó a ser top 1 en el label DIYNAMIC Music.