Tarea Fina vuelve a La Plata: “La fiesta es lo más importante, esa noche ricotera de los pibes”

Tarea Fina se ha convertido en una especie de reunión extraoficial de ricoteros: algunos dicen, por la invitación permanente de ex Los Redondos y de Fundamentalistas, una especie de “tributo oficial”, aunque Walter Sidoti no está de acuerdo: “No me gusta cuando dicen que es un homenaje, o un tributo: es una fiesta, donde tocamos los temas que tocábamos de chicos, que los chicos escuchaban de chicos”, afirma en diálogo con EL DIA Sidoti, que fue parte de Los Redondos desde 1986 hasta el final del ciclo, antes de un nuevo desembarco de esa fiesta ricotera en nuestra ciudad, mañana, en la sala de 43 entre 7 y 8.

Una fiesta que festeja sus diez y que, claro, se interrumpió como tantas otras por la pandemia, y que está volviendo al ruedo. Un período que atravesaron, dice Sidoti, con “un poquito de angustia, no se podía hacer nada, fue bastante feo”. Luego vino ese 2021 extraño, donde “empezamos a tocar con protocolo, la gente sentadita, todo era un poco más contenido… Igual, cuando arrancaba el tema estaban todos sentados, y a la mitad estaban todos colgando de las arañas, el público se va cebando”.

Finalmente, ahora, “la fiesta se completó”, y justo para la celebración de la década de Tarea Fina. “Faltaba un poco ese fuego, el pogo para completar la movida ricotera, esto es una ida y vuelta entre el público y el escenario. Ahora, esa parte se puso más caliente”, comenta Sidoti antes de la visita de la celebración a La Plata, “uno de los lugares donde más tocamos: el primer show desde que se abrió fue en La Plata”.

El show será el de siempre: Tarea Fina abrirá con temas del Indio, de Skay y de los Redondos, y Sidoti se sumará luego para tocar “los grandes temas, los más conocidos, de Los Redondos” y que explote todo. “Una fiesta ricotera” que “me hace acordar a las primeras épocas de Los Redondos” por su rusticidad, su calor, los espacios más chicos, el público más cerca, “y menos naves, menos pantallas, menos tecnología con la gente más enfocada en la música. A mi siempre me gustó tocar en lugares chicos, tiene otro calor, tenés a la gente ahí. En un estadio, desde la batería hasta la primera persona que veo tenés 30 metros… En cambio acá están los pibes ahí, viendo cómo traspirás, escuchás lo que te dicen… Es otra danza”, opina Sidoti.

Y en ese sentido, dice, con Tarea Fina se sienten “un poquitito” protectores del auténtico ligado ricotero: están Los Fundamentalistas, sigue Skay, pero “estamos ahí también nosotros manteniendo la llamita. Aunque en realidad, los que lo mantienen es la gente: la fiesta es lo más importante, los temas ya se conocen, están escuchados, pero esa comunión, esa noche ricotera de los pibes entre ellos, es lo que más rescato. Y el mundo necesita un poquito de fiesta”.