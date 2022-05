El gobierno de Ortega cierra seis entidades extranjeras

MANAGUA

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló ayer los registros y números perpetuos de seis organizaciones sin fines de lucro originarias de Europa, EE UU y Costa Rica, tras acusarlas de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrados como “agentes extranjeros”.

Las ONG europeas ilegalizadas son Médico Internacional E.V. (Alemania), Fundación para la Cooperación Internacional Funciona (España) y Fundación Terre Des Hommes Italia-Onlus (Italia). Las estadounidenses son Planting Hope, INC (Sembrando Esperanza, INC) y Proyecto Gettysburg-León, INC. En tanto, la costarricense es la Asociación Vivamos Mejor. Lasentidades canceladas cooperaban en zonas pobres y alejadas, en las áreas de salud, nutrición, educación y asistencia a niños sin recursos, entre otros temas. (EFE)