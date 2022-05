Un senador opositor pegó el portazo

Joaquín De la Torre pegó el portazo. Decidió anoche renunciar a la vicepresidencia segunda del Senado bonaerense, disconforme con la decisión de Juntos por el Cambio de dar el aval para que el kicillofista Federico Thea fuera nombrado en la presidencia del Tribunal de Cuentas.

Ex intendente de San Miguel y ministro en la gestión de María Eugenia Vidal, De la Torre venía cuestionando a la conducción del bloque que lidera Christian Gribaudo. Hay quienes dicen, incluso, que habría dejado expresado su malestar en el chat que tienen los legisladores de la oposición cuando en los últimos días se notificó a los senadores respecto de la convocatoria a la sesión de ayer.

“Llegamos a un acuerdo que no fue consensuado, no nos pusimos ni de acuerdo ni no de acuerdo, algunos le dieron la tranquilidad al Gobierno de que iban a estar presentes y dar quórum”, aseguró el legislador, quien consideró que “prevalecieron los acuerdos externos por sobre los internos. Nada menos que para dar un cargo vitalicio”, dijo anoche De la Torre en declaraciones periodísticas.

Es el segundo episodio en pocos días que exhibe las disputas que existen en la coalición opositora. Como informara este diario, el que había pegado el portazo hace 10 días fue el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, ante la decisión de la mesa nacional del PRO de bajarle el pulgar a la reforma al sistema jubilatorio del Banco Provincia que el alcalde, como negociador de su partido, había acordado con el Gobierno bonaerense.

Así, el que volvió a escena fue Jorge Macri, quien retomó los contactos con el Ejecutivo para destrabar las designaciones que se votaron ayer.

El caso de De la Torre genera aún más interrogantes porque aparece cruzado de versiones. Si bien ingresó al Senado por la lista que en la Paso de Juntos lideró el radical Facundo Manes, ahora se muestra cercano al ex presidente Mauricio Macri.

Pero hay quienes lo ubican como posible armador del esquema bonaerense de Javier Milei.