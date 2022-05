Rumores, deseos y una situación que incomoda

Gimnasia atraviesa un buen momento deportivo, jugando bien, marcando goles y teniendo chances concretas de meterse en la siguiente fase del torneo. Pero en la víspera de un trascendental cotejo ante Newell’s, hay un tema que inquietó mucho a los hinchas Mens Sana y que no surgió desde la Ciudad sino desde Capital Federal: nuevamente Néstor Gorosito aparece en el radar de San Lorenzo.

El tema no es nuevo, porque cada vez que el Cuervo se queda sin DT, Pipo es candidato para asumir. Ya pasó en el receso pasado y vuelve a pasar ahora, aunque aún con el torneo en proceso.

Esta vez, el deseo de la dirigencia azulgrana, que se encuentra en plena reestructuración de su área futbolística, parece aparecer más firme que en otras ocasiones, aunque todo sigue amparándose en el sentimiento que el técnico tiene por la entidad de Boedo. Muchos miembros de la CD tienen la postura firme de venir a buscar a Gorosito, que ya tuvo un paso por el club como DT y que además fue ídolo como jugador. Pero Pipo tiene contrato con el Lobo hasta fin de año y en Gimnasia aseguran que lo va a cumplir.

Como hace seis meses atrás, el nombre de Gorosito volvió a sonar en el Cuervo

En las últimas horas quedó descartado Mario Husillos como el posible mánager tras la partida de Mauro Cetto y fue tomando fuerza la intención de crear con Consejo de Fútbol, del cual podría participar el actual DT interino, Fernando Berón, y algunos otros miembros del arco político tanto del oficialismo como de la oposición.

Si bien también se barajan los nombres de Alexander Medina, Mauricio Pellegrino y Julio Falcioni, los cañones le apuntan al entrenador Tripero, que de momento solamente está enfocado en el potencial pasaje del equipo a la siguiente fase. De no concretarse esta clasificación, hay quienes aseguran que podría sentarse a escuchar una propuesta. Aunque de momento, son solamente rumores y obviamente, expresiones deseo del entorno Santo.

Claro que estos trascendidos que vinieron desde el mundo San Lorenzo no le cayeron en gracia a los simpatizantes albiazules y las redes sociales fueron un parámetro de ello. Muchos hinchas lo tildaron de “opereta” y pidieron no hacerse eco de estas cuestiones, para que no se eclipse ni altere la actualidad del equipo Tripero.

“TIENE CONTRATO HASTA DICIEMBRE Y LO PIENSA CUMPLIR”

Cuando Paolo Montero dejó la dirección técnica y Diego Monarriz hizo lo propio en diciembre de 2021, también se habló mucho de la posible contratación de Gorosito. En ese momento, el tema fue la cláusula de rescisión.

Respecto a ese asterisco que tiene su vínculo, el entrenador manifestó que “hay una cláusula que es muy difícil de pagar para el medio local. Y nos llevamos bien con la gente que maneja al club, gente de palabra y estamos trabajando bien. Hemos sido muy bien recibidos por la gente del club, por el grupo de jugadores”, sentenciaba Pipo hace unos seis meses.

Y agregaba: “He sido muy bien tratado en Gimnasia. Existe un cláusula que es muy difícil de pagar”

En tanto y por su parte, la dirigencia de Gimnasia asegura estar conforme con el cuerpo técnico actual y se planifica un futuro con el mismo grupo de trabajo. Por lo que esa cláusula que mencionó el DT en su momento, no sería tema.

En Gimnasia aseguran que el DT se quedará en el club al menos hasta diciembre

“Pipo tiene contrato hasta diciembre y lo piensa cumplir. No sabemos por qué se pone tanto énfasis en que se va a ir. Estamos pensando en mejorar el plantel que tenemos. Obviamente Pipo tiene un sentimiento por San Lorenzo, pero está muy cómodo en Gimnasia y pensamos en algo muy bueno para lo que viene, mejorando lo que tenemos. Hay que elevar la vara porque hay un plantel muy bueno”, le dijo una fuente dirigencial albiazul a este diario.

Respecto a una potencial renovación del vínculo, en calle 4 prefieren ser cautos, ya que habrá elecciones en el medio y todo dependerá de cómo se vayan dando las cosas. “Para eso falta bastante, va a depender también del deseo del DT en ese momento, si quiere seguir o no con la dirigencia que se imponga. Si continúa el oficialismo, seguramente Pipo continuará. Pero falta mucho para eso”

Néstor Gorosito, de 57 años, llegó al club en agosto de 2021, en reemplazo de la dupla técnica integrada por Leandro Martini y Mariano Messera, y con su arribo el equipo logró 13 victorias, 8 empates y sufrió 8 derrotas, consiguiendo el 54 % de efectividad.