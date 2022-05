Partidos, horarios y TV: la agenda deportiva del domingo

Gimnasia y River, con sendos partidos, serán los dos principales animadores del fútbol local este domingo. Además, lo mejor de las ligas europeas. Por otro lado se espera una jornada atractiva en materia de automovilismo y tenis. A continuación, la agenda completa.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

16:00 Argentinos Jrs. vs Unión TNT SPORTS

16:00 Defensa y Justicia vs Patronato ESPN

16:00 Gimnasia vs Newell's ESPN Premium

16:00 Talleres vs Sarmiento TNT

21:00 River vs Platense ESPN Premium

SERIE A

07:30 Spezia vs Atalanta

ESPN

10:00 Venezia vs Bolonia

13:00 Salernitana vs Cagliari

15:45 Verona vs Milan ESPN 2

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Metz vs Lyon

ESPN 2

10:00 Angers vs Girondins

10:00 Clermont vs Montpellier

10:00 Reims vs Lens

12:05 Lorient vs Marsella

15:45 PSG vs Troyes ESPN 3

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Getafe vs Rayo Vallecano

11:15 Villarreal vs Sevilla

13:30 Espanyol vs Osasuna ESPN 3

16:00 Atlético Madrid vs Real Madrid ESPN

PREMIER LEAGUE

10:00 Arsenal vs Leeds ESPN

10:00 Leicester vs Everton

10:00 Norwich vs West Ham

12:30 Manchester City vs Newcastle ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia M'gladbach ESPN 2

12:30 Bayern Múnich vs Stuttgart

14:30 RB Leipzig vs Augsburgo

PRIMERA NACIONAL

16:00 Chaco For ever vs Estudiantes RC TYC SPORTS

18:40 Chacarita vs Ferro TYC SPORTS MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Austin FC vs LA Galaxy ESPN Extra

BRASILEIRAO

19:00 Fortaleza vs Sao Paulo ESPN 2

ATP MASTERS 1000 - ROMA

06:00 1ra ronda ESPN Extra

EREDIVISIE (LIGA DE HOLANDA)

09:30 AZ Alkmaar vs AFC Ajax ESPN 3

12:00 Feyenoord vs PSV ESPN Extra

HEINEKEN CUP

11:00 Racing 92 vs Sale Sharks

LIGA ACB

13:15 Obradoiro vs Real Madrid DEPORTV

ATP MASTERS 1000 - MADRID

13:30 Final Masculina ESPN 2

GOLF: WELLS FARGO CHAMPIONSHIP

14:00 Ronda Final ESPN Extra

F1 - GP DE MIAMI

18:30 Carrera FOX SPORTS 2