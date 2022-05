Jorge Lanata volvió a la radio: "aún no está en mis planes morirme"

Este lunes, Jorge Lanata regresó a su programa de Radio luego de ausentarse por coronavirus. El conductor de Lanata sin filtro había dado positivo dos días después de su esposa, Elba Marcovecchio.

Así, el periodista contó cómo transitó los días con coronavirus en su casa: “Bueno, zafé otra vez. He zafado una vez más. Hubo mucho cansancio, pero nada más. Estoy bien. Dormí, dormí, dormí. Me vino bien”. Y agregó: “Está todo el mundo contagiado. Es increíble cómo aumentó el contagio”. Y al "no te mueras nunca" de parte de Eduardo Feimman, Lanata respondió: "No lo tengo planeado, aún no está en mis planes".

“Uno se da cuenta cuando empieza a enfermarse gente de su círculo. Cuando empiezan a caer algunos, aún vacunados”, agregó Feinmann a la consideración que había hecho Lanata, quien, por su parte, indicó que tiene tres dosis de la vacuna Pfizer: “Me imagino que por eso me agarró leve”. Luego, siguió: “Qué embole el barbijo, cómo lo odio. Uno ya había pasado a valores este asunto”. Y Feinmann aportó la necesidad de utilizar el tapabocas en lugares cerrados así como también seguir lavándose las manos y aplicarse alcohol en gel.

Finalmente, vale recordar que, días antes de que Lanata diera positivo, su esposa Elba Marcovecchio y su hija Bárbara también habían dado positivo de coronavirus. “Después del positivo de ellas, el protocolo decía que él a los tres días se tenía que hacer el test de antígenos y cuando se lo hizo hoy para viajar le dio positivo. Pero está perfecto”, dijo Jesica Bossi cuando lo reemplazó durante los días en que el conductor de Lanata sin filtro descansó en su casa.