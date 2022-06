Newell’s y el Ciclón no pasaron del empate

En el partido que abrió la segunda fecha, Newell’s y San Lorenzo empataron 0-0 en un partido muy disputado que tuvo muchas situaciones polémicas en el segundo tiempo, cuando a instancoas del VAR Silvio Trucco primero sancionó penal en favor de la Lepra y expulsó a Gattoni, pero luego dio marcha atrás. Minutos después, también luego de revisar el monitor, el árbitro le mostró la roja a Lema. Esta situación no modificó demasiado ya que el Ciclón siguió con cinco defensores y no se animó a ir a buscar el gol. Para colmo a falta de cinco minutos se cortó la luz y el encuentro se demoró. Por suerte para Lionel Messi, que finalmente decidió no ir y no vio acciones poco vistosas.