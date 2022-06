VIDEO. El actor ex "Cebollitas" que cantó en "La Voz" pero nadie se dio vuelta para elegirlo

El actor Leonardo Centeno, que fue uno de los protagonista del programa "Cebollitas", furor a fines de los '90, se presentó anoche en "La Voz Argentina" pero no tuvo la mejor suerte con su performance. Quien fuera el niño intelectual "Hipólito" en la tira infantil de Telefe, ahora con sus 38 años a cuestas, no logró conquistar al jurado y se quedó afuera del reality musical.

Luego de interpretar el clásico “Tears in heaven”, durante el cual los sillones se mantuvieron sin voltearse, Ricardo Montaner fue el primer en hablar y le explicó a Centeno los motivos por los cuales no lo eligió. “Siento que el estilo en el que cantaste la canción, no es un estilo que te pertenezca, yo estoy buscando a alguien tenga un estilo completamente distinto, sin adoptar personalidades de acuerdo a la canción que esté cantando”, le dijo el autor de "Bésame".

El ex "Cebollitas", además de actor, es cantante y compositor. Lo cierto es que luego de interpretar su personaje Hipólito en 1997, que era el "chico intelectual" del envío del canal de la pelotas, que además tiempo atrás estuvo envuelto en un escándalo por las denuncias que realizaron ex integrantes sobre el maltrato que vivieron en las grabaciones, se alejó de los medios.

En la previa a su presentación, durante las audiciones a ciegas, Centeno había confesado que “somatizaba, me enfermaba, fuimos a un psicólogo y por eso terminé estudiando teatro. Al poco tiempo audicioné para un musical y ahí descubrí que podía cantar, y eso para mí fue como descubrir un tesoro”.

Mientras contaba su historia Marley dijo: “Me acabo de dar cuenta que era de Cebollitas”. El comentario se lo hizo a Fernando Govergun, amigo y compañero de elenco de la ficción infantil, que estaba acompañando a Leo. “Linda voz tiene”, sostuvo el conductor.