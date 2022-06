Caruso Lombardi con los tapones de punta contra el "Apache": "Lo de Tévez es un viva la pepa"

Mientras en Rosario es tema de agenda la incorporación de Carlos Tévez como entrenador de Central, también se ha instalado, con polémicas incluidas, en el mundo del fútbol. Como dicen los comentarios periodísticos, el "Apache" tendrá a cargo la difícil tarea de recuperar anímica y futbolísticamente a Rosario Central, y lo hará con un cuerpo técnico que podría incluir a sus tres hermanos Diego, Miguel y Ariel; y el acompañamiento de Carlos "Chapa" Retegui.

Después de haberse alejado de las canchas, el "Apache" reemplazará a Leandro Somoza en la conducción canalla. En definitiva, una nueva vida para el ex Boca que también dieron lugar a las polémicas porque hay quienes no están del todo de acuerdo con esta nueva etapa laboral.

Durante una entrevista, Ricardo Caruso Lombardi puso el grito en el cielo: "No sé si hizo el curso de técnico Carlos, no tengo ni idea", tiró fastidiado. Y cuestionó que el ex delantero no haya realizado el curso de entrenador necesario antes de asumir: "Salvo que haya hecho un curso acelerado. Vos fijate que la semana pasada se le ocurrió ser técnico de fútbol y hoy ya tiene club".

Caruso Lombardi también apuntó contra el "Chiqui" Tapia y la asociación madre del fútbol argentino: "Yo calculo que si no tiene el curso la venia la da el presidente de AFA, no tengas ninguna duda. Seguramente van a decir que hizo un curso online y que hace tres años que lo hizo. Van a decir cualquier cosa. Acá vos sabés que es viva la pepa".