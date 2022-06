La Corte Suprema analiza rechazar las razones que brindó Cristina Kirchner por las obras públicas entre 2003 y 2015

La Corte Suprema analiza en estas horas, responder a los planteos realizados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ante el caso de obras públicas otorgada a Lázaro Báez, entre los años 2003 y 2015. El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, será quien termine de definir la situación.

Algunas de los planteamientos de la defensa de Cristina Kirchner, se centraron en un recurso de queja contra un rechazo a diversas medidas de prueba, tras un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, el antecedente de un sobreseimiento en Santa Cruz y otro porque se le impidió un peritaje más amplio sobre las obras que tomó como base la acusación.

A su vez, vale remarcar que la Corte Suprema ya había tomado la decisión de resolver los planteos en el juicio de la obra pública antes de que el debate culmine. Por ello, también se resalta que este debate, entra en etapas de resoluciones, ya que los alegatos comenzarán el 11 de julio próximo. Dicho tema, comenzó allá por el año 2019.

Además de la vicepresidenta, muchos nombres vinculados a la política argentina, están involucrados. Los casos mas resonantes son los de Lázaro Báez, anteriormente mencionado, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. Aquí, se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Los delitos en juego hacen pensar que podría pedirse una pena de entre los 5 y 16 años de prisión. Luego hablarán las defensas para rechazar las imputaciones. A su vez, se estima que el veredicto podría llegar antes de fin de año.