Milei volvió a defender la venta de órganos, habló de Margaret Tatcher y criticó a la UCR

El diputado nacional de Libertad Avanza Javier Milei volvió a elogiar realizar declaraciones polémicas. Por un lado volvió a defender su polémica idea de venta de órganos, pero también habló de Margaret Thatcher al plantear que "cuando tuvo que ir a una guerra, fue y la ganó, aunque del otro lado estábamos nosotros", en alusión a la guerra de Malvinas de 1982. Pero eso no fue todo porque además le reconoció a la llamada "Dama de Hierro" que "logró bajar la inflación" e "hizo reformas que hicieron caer el muro de Berlín con (Ronald) Reagan".

Sobre el tema de los órganos que ya había levantado polvareda y se ganó fuertes críticas Milei se justificó diciendo que “hay 7500 personas que la pasan mal y que pueden llegar a morir por la ineficiencia de no reconocer que un problema de mercado”. Luego agregó: “¿Cuánta gente muere en la Argentina por año? 375.000 personas por año; ¿cuántos órganos toma INCUCAI? 269; ¿cuántas personas necesitan un órgano? 7500. De tener 375.000 potenciales donantes a llegar a 269, hay una deficiencia enorme”. Además remarcó que “hay un problema con lo que llega; el INCUCAI maneja un brutal exceso de demanda. Que no haya un precio explícito no quiere decir que no haya un costo de oportunidad de estos errores, que es que haya 7500 personas que la pasan mal y que pueden llegar a morir por la ineficiencia de no reconocer que es un problema de mercado”.

El diputado libertario cerró ayer una gira por Colombia, en donde brindó dos charlas en las ciudades de Barranquilla y Medellín, y hoy en declaraciones a Radio 10 no sólo que volvió a encender esa polémica sino que también ratificó su reivindicación de la expremier británica, considerada junto a Reagan y el dictador chileno Augusto Pinochet como uno de los emblemas del neoliberalismo, aunque complementó sus dichos con una mención a la "valentía de los que se la jugaron", por los soldados argentinos que combatieron en las islas.

En cuanto a sus contactos con Juntos por el Cambio, Milei descartó una eventual alianza con esa coalición para las elecciones presidenciales, al sostener que "es imposible" que se alíe con los radicales porque, dijo, "son unos inútiles", para luego catalogarlos como los "grandes responsables de la decadencia argentina". "Los radicales son unos inútiles. Separan los problemas en dos: los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Siempre que fueron gobierno le arruinaron la vida a la gente", aseveró el líder libertario.

En su crítica a la UCR, el legislador retomó una definición lanzada hace dos semanas por Mauricio Macri durante un discurso en un foro del Instituto Liberal en el Hotel Sheraton de San Pablo, Brasil, en el que criticó al "populismo global" y definió al primer presidente electo en elecciones libres tras la ley Sáenz Peña, el radical Hipólito Yrigoyen, como el primer mandatario argentino promotor del populismo. En la misma línea, adelantó que "es imposible" que él se incorpore a JxC para compartir el mismo espacio político con la UCR porque, dijo, "los radicales son los grandes responsables de la decadencia argentina, que empieza con el populismo de izquierda de (Hipólito) Yrigoyen".

También se refirió a las afirmaciones recientes de Elisa Carrió, quien dijo que el economista "puede ser (Adolf) Hitler, o peor todavía, porque no tiene equilibrio emocional". En ese sentido Milei adelantó que iniciará acciones legales y demandará a la fundadora de la Coalición Cívica y a cinco periodistas "por banalizar el Holocausto", al afirmar: "Estoy esperando que mi abogado me traiga los papeles para denunciar a esta señora por sus dichos".

Para él, la Coalición Cívica "es un desprendimiento del radicalismo por izquierda" mientras que "el ala blanda del PRO son socialdemócratas, no muy distintos del kirchnerismo salvo por los modales", aunque pidió dejar afuera de esa definición a los denominados "halcones" de ese partido.