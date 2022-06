El directorio de Vicentin le respondió a Alberto Fernández: "Una aventura sin conducción ni capacidad financiera"

Luego que el presidente Alberto Fernández hablara de la posibilidad de la puesta en pie de "una empresa testigo" del Estado que apunte a ordenar el mercado de granos, y en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que desplazó al juez Fabián Lorenzini del concurso de acreedores de la empresa Vicentin, el directorio de la empresa salió a responderle, sin mencionarlo, diciendo que las hipótesis alternativas al acuerdo de pago concursal llevan a la confusión y a una “aventura sin conducción ni capacidad financiera”.

Desde la firma expresaron que que quienes plantean opciones de ese tipo lo que no hacen es explicar cómo se financiará la actividad de Vicentin, de dónde obtendrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, de qué manera recuperarán sus acreencias los acreedores y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos.

"Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor (...) Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentín la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina", había afirmado el Presidente.

A lo que añadió: "En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de expropiemos empresas de cualquier modo, porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso".

Asimismo, con respecto a la actualidad de Vicentín, el mandatario subrayó que el Banco Nación es uno de los principales acreedores de la empresa, y "puede ser determinante" de la quiebra o la continuidad. En la misma línea, prometió: "Si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible".

El 12 de junio de 2020, Fernández había anunciado la expropiación de Vicetín alegando que era "la única herramienta" viable, pero tan sólo un mes después, el Gobierno derogó el decreto que disponía la intervención por 60 días de la empresa. Sobre el cambio de idea, el mandatario argumentó que la expropiación conllevaba a la estatización de la deuda, y "podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable".

Por otro lado, puntualizó en la suba de precios de los alimentos y el alza de la inflación, y aseguró que "el problema existe", y volvió a cuestionar a los empresarios al señalar que "son pocos los que se solidarizan".

"El INDEC dice lo que dice, lo asumo y trabajo todos los días para resolver eso en un escenario de enorme complejidad y en un escenario interno donde son pocos los que solidariamente dicen: 'vamos a ayudar a arreglar las cosas'. Como peronista que soy, considero que nadie se realiza en una comunidad que no se realizan todos. Y ellos apuntan a lograr que la sociedad argentina no se realice", remarcó.