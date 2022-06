Ejemplar castigo a hincha de Belgrano de Córdoba: no podrá entrar a la cancha por adeudar cuota alimentaria

Un castigo ejemplar tuvo lugar en el Juzgado de Familia de 6ª Nominación de la provincia de Córdoba. Un hincha de Belgrano no podrá ingresar a la cancha hasta que no se ponga al día con la cuota alimentaria para su hijo de siete años.

La jueza Marcel Alejandra Menta dio lugar a la prohibición, puesto que el hombre no cumple con sus obligaciones y adeuda, desde hace tres años, un total de $365.286. En los argumentos se destaca, además, que tampoco presentó interés en el bienestar de su heredero.

La autoridad judicial agregó que observó “desapego y desinterés” sobre el menor de edad. Por lo cual, aceptó esta medida en pos de “corregir al culpable” para que el niño tenga garantizados sus derechos.

La medida judicial implica, además de no poder asistir a la cancha, que no podrá continuar siendo socio de Belgrano de Córdoba o presenciar “cualquier” evento relacionado a ello, así como tampoco podrá salir de la provincia, en tanto no se ponga al día con la cuota alimentaria. Su nombre ya forma parte del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.