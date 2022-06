¿Cuál es el producto de limpieza y de vinagre que prohibió la ANMAT por ser ilegales?

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), prohibió mediante una disposición oficial (5059/2022), la comercialización, la publicidad y la distribución para su venta, de dos productos: uno de limpieza desinfectante y otro que se trata de un vinagre de sidra de manzana.

Según informaron, el "Gropek Clean", carecía de registros de establecimiento y de producto, convirtiéndolo en venta ilegal (en cumplimiento de las Resoluciones ex MS y AS N° 708/98 y N° 709/98 y las Disposiciones ANMAT N° 7293/98 y N° 7292/98). A su vez, se estableció que la razón de esta medida es que el producto en cuestión no contaba con el correspondiente registro ante esta Administración Nacional.

A su vez, el “Vinagre de Sidra de Manzana Orgánico”, marca: Salvia Morada, también fue prohibido por la disposición 5060/2022, debido a que el producto no cumple con la Resolución SENASA N 374/2016 y la Ley 25.127.

El producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y a los artículos 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA) por carecer de registros sanitarios resultando ser en consecuencia ilegal.

De esta manera, a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de un producto alimenticio que carece de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL, recomendó prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional.