A 22 años de la muerte de Rodrigo: sus últimas horas en La Plata y la teoría del asesinato

Cada 24 de junio, el cuarteto cordobés está de luto. Uno de los máximos exponentes de este género musical, Rodrigo Bueno, fallecía tras protagonizar un accidente a la salida de un show en nuestra Ciudad, mas precisamente en el boliche llamado "Escándalo Bailable". Allí su voz se escuchó por última vez, sin saber luego que un trágico final lo iba a esperar.

Tan solo 27 años y un largo camino por recorrer. Sus discos lo convertían permanentemente en un éxito total. Sus canciones, eran y son bailadas en cualquier reunión. Sin embargo, quedan muchas dudas de los últimos días del ídolo cordobés, que partió hace 22 años. "El Potro" iba a bordo de una Ford Explorer junto a su ex pareja Patricia Pacheco, su hijo Ramiro, el actor Fernando Olmedo (quien también perdió la vida), el músico Jorge Moreno y el locutor Alberto Pereyra. En su momento, la investigación apuntó al empresario Alfredo Pesquera, cuando cerca de las 3:30 madrugada, rozó la camioneta de Rodrigo y produjo el accidente.

Pesquera residía en La Plata dedicado a la presunta venta de autos importados que decía obtener en un depósito fiscal. Los precios que pedía eran tentadores y se podían saldar en cuotas. De manera que cerró tratos con varios interesados. Pero ellos nunca recibieron nada a cambio de sus pagos. Al principio, él justificaba tales atrasos esgrimiendo variadas excusas; luego, se hizo humo, dejando un tendal de damnificados. La causa contra Pesquera por la muerte de Rodrigo y Olmedo en el accidente de la autopista fue caratulada como “doble homicidio culposo y lesiones en concurso real”.

Finalmente, uno de los acusados fue finalmente detenido a las 7:50 del 10 de marzo de 2001, siendo alojado en la comisaría 6ª de La Plata. Sólo 31 días tras las rejas. En 2002 fue absuelto en la causa por la muerte de Rodrigo. Luego sería condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso por la causa de los autos. Falleció en diciembre del 2013.

El día anterior a su muerte, Rodrigo participó en el programa de entrevista televisiva "La Biblia y el Calefón" de Canal 13, conducido por Jorge Guinzburg. Esa fue su última aparición en televisión. El "Potro" vendió 9 millones de discos aproximadamente.

"La Mano de Dios" y la hipótesis del accidente: ¿Un posible asesinato?

Pablo Ceccarelli , quien era parte de la discográfica Magenta, realizó una entrevista muy reciente (por el mes de abril), en el ciclo de espectáculos "LAM", que conduce Ángel de Brito. Tras acercarse un nuevo aniversario de la muerte del ídolo cordobés, habló y contó sobre un tema muy reconocido por el público y por nada mas y nada menos que Diego Armando Maradona, llamado "La Mano de Dios". “El tema más famoso, `La mano de Dios’, jamás fue grabado por Rodrigo. Él cantó solamente el que se puede ver en televisión y el que le canta al mismo Diego en un cumpleaños. Pero no interpretó la obra publicada en el disco, porque ya estaba muerto. Fue un imitador y yo estaba presente”, afirmó.

Siguiendo con otros temas, uno de los integrantes de Magenta afirmó que "no tiene dudas" que Rodrigo Bueno fue asesinado: “Quería sacarme esta mochila que tengo desde hace 22 años: No tengo ninguna duda de que lo asesinaron”. Su versión de los hechos involucran a los dueños de Magenta Discos, los hermanos Kirovsky, quienes tendrían un conflicto con José Luis “Pepe” Gozalo, en ese momento, el representante del cantante. Según deja entrever el propio Ceccarelli, Rodrigo ya no quería grabar discos y planeaba ponerle fin a su trayectoria.

En 1996, bajo un nuevo contrato con este nuevo sello discográfico, el "Potro" publicó "Lo mejor del amor", trabajo con el que consiguió el premio ACE. De este material popularizó el tema "El himno del Cucumelo", (cover de la banda de rock, Las Manos de Filippi). ​Unos meses más tarde, grabó el disco "La leyenda Continúa", que fue realizado en directo en el boliche Fantástico de Buenos Aires. Este trabajo fue certificado como disco de oro por la CAPIF. Su consolidación definitiva en el panorama musical fue con el trabajo "Cuarteteando", que incluyó los éxitos "Ocho cuarenta" e "Y voló, voló".

En 1999 publicó dos discos: un recopilatorio con sus temas más conocidos bajo el título de "El Potro" y un álbum grabado en directo en S'Combro Bailable de José C. Paz, el día 23 de julio de 1999, titulado "Cuarteto Característico" o "A 2000", que incluyó temas como "Yerba mala", "Soy Cordobés", y "Un largo camino al cielo".

Sus últimas horas

Rodrigo venía haciendo varios shows por noche. Los boliches, lo contrataban porque sus temas, eran los éxitos del momento. Cada uno pegaba de una manera diferente, pero siempre con la esencia del cuarteto cordobés, que lo caracterizaba al cantante.

​Luego de la presentación que duró más de dos horas en el boliche "Escándalo Bailable" (Camino Belgrano y 484), decidió emprender el regreso a su casa manejando y en la autopista Buenos Aires- La Plata, a la altura de Berazategui, donde de manera trágica, encontró su triste final.

Ese viernes, el "Potro" tenía programada una función a las 21 y otra a las 23 pero, finalmente, decidió realizar uno solo a las 22. “Cantó el tiempo que estaba estipulado y fue algo que marcó historia”, confesaron algunos protagonistas de aquella última noche.

Testigo de cientos de shows, encuentros amorosos y abrazos de reencuentros, Escándalo marcó a toda una generación que todavía recuerda, con una sonrisa, todas las bandas que pasaron por City Bell.