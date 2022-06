Polémica en Estados Unidos: Instagram bloquea publicaciones sobre el aborto

Instagram está bloqueando del acceso público mensajes que mencionan el aborto, y en algunos casos requiere que sus usuarios confirmen su edad antes de permitirles ver mensajes que ofrecen información sobre el procedimiento.

En el transcurso del día, varias cuentas en Instagram administradas por grupos de defensa del derecho al aborto han visto que sus mensajes o historias quedan ocultos con una advertencia que describe el contenido como ``contenido delicado''.

En un caso, Instagram cubrió un mensaje en una página con más de 25.000 seguidores que compartió un texto que decía: ``Abortos en Estados Unidos; cómo puede ayudar usted''. El mensaje alentaba a los seguidores de la cuenta a donar dinero a organizaciones de abortos y a protestar contra la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos.

El mensaje fue cubierto con una advertencia que decía: ``Esta foto podría incluir contenido gráfico o violento''. La fotógrafa Zöe Noble, en Berlín, ha administrado la página, que celebra a las mujeres que han decidido no tener hijos, por más de un año. El lunes fue la primera vez que un mensaje sobre el aborto ha sido restringido por Instagram.

``Yo me sentí realmente confundida, porque nunca nos había pasado esto antes, y hemos hablado de aborto previamente'', dijo Noble. ``Yo quedé estupefacta de que la palabra aborto fuese señalada''.

Instagram no les ofrece a los usuarios ninguna forma para disputar la restricción. The Associated Press identificó casi una decena de otros mensajes que mencionaban la palabra ``aborto'' y fueron cubiertos por Instagram. Todos los mensajes tenían una naturaleza informativa y ninguno tenía fotografías de abortos. Un mensaje en Instagram hecho por un reportero de la AP que les preguntaba a los usuarios si estaban experimentando el problema también fue cubierto el martes por Instagram, lo que requirió que los usuarios anotaran su edad para poder verlo.

La AP preguntó sobre el problema el martes por la mañana. Horas más tarde, el departamento de comunicaciones de Instagram reconoció el problema en Twitter y lo describió como una falla técnica. ``Estamos escuchando que personas en todo el mundo están viendo `pantallas de contenido delicado' en muchos tipos de contenido cuando no debería suceder. Estamos trabajando para resolver el problema'', aseveró la compañía.

Un vocero de Meta Platforms Inc., la matriz de Instagram, dijo en un correo electrónico que la compañía no le fija restricciones de edad al contenido sobre abortos.

El lunes, la AP reportó que Facebook e Instagram estaban borrando rápidamente mensajes que ofrecían envíos por correo de píldoras de aborto a estados que restringen su uso.

Las plataformas dijeron que borraron los mensajes porque violaban políticas contra la venta o regalo de ciertos productos, incluyendo medicamentos, drogas y armas de fuego.

La revisión por la AP determinó que mensajes similares que ofrecían enviar por correo un arma de fuego o marihuana no fueron retirados por Facebook. La compañía no respondió a un mensaje con preguntas sobre esa discrepancia.