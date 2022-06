Reportan fallas de Instagram y los usuarios explotaron en Twitter con memes y quejas

Desde anoche usuarios de Instagram reportan fallas en la aplicación de esa red social. Y con el correr de las horas se fueron incrementando y apuntan a que el sistema presenta problemas para abrirlo, subir fotos y videos, ver historias y más.

Se trató de una evidente caída masiva de esta aplicación caracterizada por compartir imágenes e historias. Según el sitio Down Detector, los usuarios comenzaron a reportar de forma gradual problemas durante su carga, al iniciar sesión y al ingresar al inicio.

De la misma forma, el sitio Outage Report también dio cuenta de inconvenientes en la aplicación que han sido reportados desde nuestro país, pero también de Ucrania, Estados Unidos y Brasil, entre otros.

Cabe recordar que en octubre de 2021, cibernautas de todo el globo reportaron caídas de Instagram, Facebook y WhatsApp de manera simultánea. Los problemas de las redes de Meta acabaron dejando una caída en las acciones de Facebook, que bajaron hasta 5,26%. "Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente", explicaron en ese entonces sin dar mayores detalles de lo sucedido.

Hasta el momento, Meta no se ha referido a la caída que diferentes usuarios reclaman en torno a la red social. Y tampoco lo hizo hoy. Los reclamos por el mal funcionamiento de la aplicación llegaron hasta Twitter, en donde diferentes usuarios dieron cuenta de problemas con la red social desde hace horas, compartiendo sus quejas y los infaltables memes debido a lo vivido.

