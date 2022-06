Marcela Tinayre está enojada: "Pastelearon demasiado, ahora que se hagan cargo"

Ahora, Marcela Tinayre tuvo fuertes palaras en el contexto del retorno de Mirtha a la la tele. Así, en medio de los inesperados tiras y aflojas, señaló a los responsables de eltrece,

Sabido es que, Mirtha Legrand se consagró como un ícono para la cultura nacional, y que entrevistó a algunas de las figuras más destacadas tanto del entretenimiento como del mundo de la política y del mismo modo, protagonizó un centenar de momentos que quedarán para siempre en la memoria colectiva. Pero todo se modificó en aquel fatídico 2020. La llegada de la pandemia significó un golpe duro para la Chiqui. Como la mayoría de la población, debió mantenerse aislada y se recluyó en su hogar durante un largo período de tiempo. Siempre con la esperanza de poder salir y volver no solo a su querido estudio de televisión, sino a los grandes eventos.

Por estos días, la noticia indica que, tras meses de debates y negociación con eltrece (señal que fue su hogar durante gran parte de su carrera), no lograron llegar a un acuerdo. El lunes, a través de un comunicado, la productora de Nacho Viale expresó que ya se encuentran en diálogo con otros canales. “Les informamos que luego de haber entregado la última propuesta el día 09 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado ´derecho de preferencia´ o ´primera opción´ en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones”, manifestaron.

Ante la nueva realidad, Marcela Tinayre dejó en claro cuál es su opinión. “Se terminó el contrato, son negociaciones. Irá a otro lado. No sé nada, no quiero meterme y decir algo que desconozco totalmente”, dijo en un principio. Pero de manera inmediata, señaló: “Dilató mucho el canal. Pastelearon demasiado, es como hacer un pastel. Primer hacer una cosita, después otra y otra y así. Estamos hablando de hacer televisión, no de hacer masitas. Además es Mirtha”.

Y finalmente, disparó: “Había muy buena voluntad del lado de Nacho Viale y, del canal, no sé qué pasó. Que se hagan cargo”. dijo visiblemente molesta.