Jésica Cirio confirmó que demandará a Sabrina Carballo: "Nada va a opacar mi vida"

Jésica Cirio confirmó que demandará a Sabrina Carballo, luego de que la ex participante del Hotel de los Famosos la acuse de ejercer la prostitución vip. Ante esto, la conductora de La Peña de Morfi dejó en claro que todo quedará en manos de la justicia y que lo hace por su hija.

En diálogo con Intrusos, afirmó que no la afectó pero que su abogado tomará cartas en el asunto: "Las declaraciones no las tomé, las tomó Fernando Burlando, así que lo que tengan que hablar que sea directo con él". Además enfatizó en que es un tema cerrado y que no quiere perder más el tiempo.

"Tengo tantas cosas para hacer, preocupaciones, tanta felicidad en mi vida que nada lo va a opacar. En otra etapa me afectaba porque era parte del juego y la verdad es que, por inocencia, entraba en un montón de polémicas injustificadas que en ese momento creía que estaban bien", destacó.

Y cerró: "Tengo una nena de 4 años que es a quien más quiero proteger en el mundo, por eso es que le pedí a Fer que se ocupe, que más allá de ser mi abogado es mi familia y todo va a tomar su curso solo. No miro tele, pero por ella es que no voy a dejar que jueguen con mi nombre, con una carrera, con un montón de cosas que construí en muchísimos años. La verdad que nadie me regaló nada y sé que eso a veces genera un montón de cosas".