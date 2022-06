Fans denunciaron a Rusherking: "No nos quiso saludar"

Rusherking está atravesando un gran presente musical y a su vez inició un romance bastante mediático con la China Suárez. Pero más allá de los elogios, sus fans se enojaron con él tras brindar un recital en el mítico Luna Park. El pasado sábado compartió todos sus éxitos con sus fanáticos pero más allá de su noche soñada, no todo terminó como se esperaba.

¿Qué pasó? Según cuentan algunos fans, el artista no quiso realizar algunos saludos en el famoso "Meet and greet", que es la posibilidad de tener un cara a cara con el famoso. Además denuncian que no quiso sacarse algunas fotos, por lo que recibió críticas en redes sociales y uno de los que lo hizo viral, fue la cuenta oficial de LAM.

"¿A quién más le pasó? Todos indignados con Rusherking. Muy bueno el show en el Luna Park, pero pobre la gente que pagó un Meet y no les firmó ni un autógrafo", destacaron. Rusherking hizo oídos sordos a lo sucedido y agradeció el apoyo durante su recital: "Gracias a todos los que vinieron, fue un día muy importante para mí".