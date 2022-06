Le dijo que no a Biden: el presidente mexicano no irá a la Cumbre de las Américas

Este lunes 6 de junio comenzó la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, Estados Unidos con una baja fundamental para Joe Biden, presidente anfitrión. Es que Andrés López Obrador, máximo mandatario de México, anunció que no asistirá a la organización.

La razón es porque desde Estados Unidos decidieron no invitar a los altos funcionarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba. El rechazo de la visita de Obrador llega luego de varias semanas de intentar convencerlo de hacerse presente. Incluso, fue él mismo quien habló con Alberto Fernández sobre su elección de quedar fuera de las reuniones internacionales.

En el anuncio oficial, Andrés López Obrador detalló que se iría a la Cumbre de las Américas porque no todos los representantes nacionales fueron incluidos y “no veo la necesidad de la exclusión, dominación y de no respetar la soberanía”. Dicha reunión se celebra hace 18 años en el país estadounidense.

En su lugar, el presidente mexicano envió a Marcelo Ebrard, canciller. La respuesta de Estados Unidos fue comprensiva con su postura, según confirmó Ned Price, el vocero del Departamento de Estado.

Vale mencionar que Estados Unidos, organizador del evento, no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela por entender que no hay relaciones entre ellos. En el caso de Venezuela, el gobierno estadounidense sí decidió invitar a Juan Guaidó, líder opositor. Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, ya había rechazado la visita antes de hacerse oficial que no fue invitado.

Para Venezuela, igual que ocurre en Nicaragua, Joe Biden y su equipo no reconocen a Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivos presidentes. Bolivia, Guatemala y Honduras tampoco estarán presentes. Por último, Uruguay no tendrá la presencia de Luis Lacalle Pou, quien confirmó hace minutos que tiene coronavirus.