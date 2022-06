Denunciaron a una participante de La Voz Argentina: "Defendió a mi abusador"

Una joven denunció a una participante de La Voz Argentina, por encubrir y defender a su abusador. Se trata de Daiana Carrizo, quien logró meterse en el Team Ricardo Montaner cantando una canción de María Becerra. Ante esto, el posteo se hizo viral y generó miles de comentarios, donde muchos apoyaron su pedido.

Fue la usuaria @ooodisea, quien contó lo que le sucedió: "Shockeante es ver a la chica que encubrió y defendió a mi abusador acompañada de MI ABUSADOR (pedófilo y violento entre tantas cosas) en nada más y nada menos que la televisión". Y continuó narrando su crudo relato: "Iván fue mi primer novio, dos años en los que se encargó de cagarme la cabeza haciéndole daño tanto a mí como a amistades (hasta daño físico), lo suficiente como para dejarme sola y ser sólo de él, para después dejarme en el momento más difícil de mi vida en cuanto a salud física".

Además contó que le sacó fotos íntimas y que su pareja tenía ataques de violencia: "Le pegaba trompadas a la pared hasta sangrar por ataque de celos, me manipulaba por contacto sexual, no me dejaba escuchar música hecha por hombres porque "los apreciaba más que a él", tenía mis nudes en su celular después de separados y cuando Nemo las descubrió, se las mostró".

Y cerró: "Andá a saber cuánta gente del colegio mientras estuve internada, me obligaba a vestirme más tapada, no podía tener contacto alguno con el sexo masculino porque sino me iba a dejar, casi le roba plata a una amiga nuestra y no lo hizo porque lo convencí, me comparaba con otras, etc. De las últimas cosas que supe sobre este chabón fueron que él, con 20 años y fuera del secundario, hablaba con chicas de primer año (12 o 13 años), aparte de ser extremadamente violento con otras mujeres, pero eso no me corresponde hablarlo porque no fueron vivencias propias".