VIDEO: Lali Espósito cumplió el sueño de Agustina, la nena víctima de bullying en Mendoza

Lali Espósito es una de las artistas más queridas de Argentina y cada día, con cada actitud, demuestra por qué tiene ese amor en sus manos. Semanas atrás comenzó en el Luna Park la gira por el “Disciplina Tour”, que la llevó este fin de semana a Mendoza.

En Mendoza, además de brillar sobre el escenario, Lali Espósito recibió la visita de alguien muy especial. Se trata de Agustina, la pequeña que no quería ir al colegio por ser víctima de bullying. A su corta edad, con solo seis años de vida, sufre las burlas de sus compañeros desde el jardín y llegó a desear -en un video que se hizo viral- que dios la llevara “al cielo”.

Los padres contaron que no hay día en que Agustina vuelva llorando de la escuela y pidiendo que no la envíen más. Esto trascendió y Lali Espósito no tardó en comunicarse con la familia para grabarle un saludo a la pequeña mendocina.

Además, la invitó a su próximo show en la Provincia, donde Agustina no paró de bailar en lo que duró la presentación. Incluso, en cierto momento, Espósito paró el show para saber “cómo la está pasando mi amiga Agustina” y bromeó con que si no le gustaba, “cortamos todo acá”.

Tras bailar y cantar los grandes éxitos de la ex Casi Ángeles, la familia de Agustina se acercó a los camarines, donde la artista argentina los recibió. La joven mendocina y la autora de “Disciplina” se sacaron fotos, grabaron videos y pasaron un momento inolvidable.