Habemus DT: Hugo Ibarra fue oficializado como nuevo entrenador de Boca tras la salida de Battaglia

"Estoy muy feliz, contento. Quiero muchísimo este club, me dio más de lo que yo pensaba en mi vida. Como jugador dejé todo hasta la última gota de transpiración y hoy me toca un rol importante, un desafío muy lindo de estar en este club como técnico". De esta manera, Hugo Benjamín Ibarra, ex jugador del club, se presentaba como nuevo DT de Boca, de forma oficial.

A través de una conferencia de prensa, en la que estuvieron el presidente Jorge Ameal y el "Patrón" Bermúdez, parte del Consejo de Fútbol, el "Negro" se mostró muy contento con la posibilidad. A su vez, habló del tema Carlos Izquierdoz, que tuvo mucha repercusión en la semana, tras ser excluido del equipo titular: "Fue una decisión técnica, para eso soy el entrenador. Creí que era lo mejor para el equipo y estoy para tomar decisiones".

Por su parte, Ameal afirmó: "Hacemos la presentación del cuerpo técnico que será desde la fecha hasta el 31 de diciembre. No se hablará ni de otros técnicos ni de jugadores que se presten a otras interpretaciones".

"Con el consejo y el presidente hablamos continuamente. El trabajo lo vamos a ir haciendo de a poco, tenemos el mejor plantel, para mi gusto, el fútbol argentino, estamos en el club mas grande del mundo y, en base a eso, todo lo que quede por jugar tenemos que hacerlo para ganar", remarcó Ibarra, que a la vez dijo: "Los jugadores saben que no se pueden permitir mas días lamentándose. Hay que dar vuelta la ágina para revertir eso porque Boca no espera y necesita triunfos".