Casados con hijos: Marcelo de Bellis confesó que "Dardo" no estará solo

Dos años y medio después de su fecha de estreno inicial, finalmente en enero del 2023 Casados con hijos tendrá versión teatral.

Ahora, sin Érica Rivas en el rol de Maria Elena, la intriga pasa por quién estará con Dardo.

Así, Marcelo de Bellis, el actor, que actualmente está haciendo la comedia Vamos a contar mentiras, con Viviana Saccone y Darío Lopilato, se mostró feliz por nuevo formato que tendrá al sitcom. “Estamos afianzándonos con el libro y está todo listo. Hasta que no lo vea... se ha postergado tanto, pasaron tantas cosas, era impensada la pandemia, en el 2020n devolvimos 76 mil entradas, y si Dios quiere volvemos”, dijo felíz,

Vale recordar que, su personaje (Dardo) , estaba siempre acompañado por Maria Elena, pero la actriz que la interpretaba Erica Rivas, ya no estará: “Ha sufrido una crisis matrimonial importante, no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero de ahora no puedo contar nada porque sería tremendo. “No te lo puedo decir, puede aparecer la suegra, otra mujer, la hermana, no sabemos. Bueno yo sí lo sé pero no lo puedo contar, porque además el misterio se acaba el día del estreno. Hay muchas posibilidades atractivas. Dardo no va a estar solo, y hasta ahí puedo contarte”.

Asimismo, recordemos que, durante el mes de abril de este año Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis se sacaron varias fotos a través de las cuales confirmaron el gran regreso de la ficción y confirmando también la salida de Rivas. “Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista ¿Por qué tengo que explicar esto si es algo que es muy fácil de entender? Me echaron, me echaron por romper las pelotas, es así. Me echaron porque soy un grano en el orto. Si no, ¿por qué?”, había señalado por entonces.