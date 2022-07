Dramática reconstrucción de Soledad Silveyra sobre horrible accidente ocurrido en Mendoza

Después del tremendo accidente que se registró este domingo por la noche a la salida de un teatro de la ciudad mendocina de Godoy Cruz donde protagoniza una obra junto a Verónica Llinás, que dejó hasta el momento 15 personas heridas, Soledad Silveyra se mostró conmovida por lo sucedido e intentó reconstruir el triste momento.

“La verdad es que estoy destruida. Se metió un vehículo, lo manejaba un discapacitado, parece. Atropelló a todas las personas que nos estaban esperando. Fue horrible, una cosa espantosa. Nunca me imaginé ver algo así”, contó la actriz, casi desesperada.

Ahora, la coprotagonista de “Dos locas de remate” explicó que ella no se encontraba en la puerta del establecimiento cuando ocurrió todo porque en ese momento estaba “con los dueños del teatro haciendo la foto” y por eso se salvó ya que, de lo contrario, habrían “estado ahí, con la gente, saludando y firmando autógrafos”.

Según se sabe hasta el momento, el hombre en cuestión, por motivos que todavía se estaban investigando, dio marcha atrás con su vehículo automático, embistió a varios de los espectadores que habían salido de ver la función de Silveyra y Llinás, rompió la mampara del teatro y terminó dentro del lugar.

Ahora, las autoridades y el personal policial investigan la escena para determinar la causa del accidente. Y se supo que, el auto estaba modificado para una persona con discapacidad.

Finalmente, Soledad señaló: “Estábamos con la familia del dueño del teatro, que falleció hace poco. Nos quedamos con ellos, que nos trajeron unos vinos. Estábamos ahí y escuchamos un ruido espantoso, me dicen ‘no salgas, no salgas’ . La acomodadora se desmayó. No hay muertos, por lo menos hasta el momento”, aseguró Silveyra.