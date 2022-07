Grave denuncia de Roxana Carabajal: su ex desapareció con su hija de 9 años y pide ayuda para encontrarla

Una terrible denuncia hizo pública Roxana Carabajal este lunes, que habló por primera vez ante la prensa. La sobrina de Peteco Carabajal y una de las voces más prominentes del folklore pidió ayuda para encontrar a su hija de nueve años.

Según contó la cantante argentina, la niña de nombre Eva tiene nueve años y desde el viernes 8 de julio no la pudo volver a ver. La menor de edad estaba a cargo de su padre, con quien comparte la tenencia, en Carcarañá, Santa Fe, su lugar de residencia.

Ese viernes era el momento más esperado para el reencuentro entre madre e hija pero, al llegar a la casa de su ex pareja identificado como Gonzalo Koller, se dio cuenta que no había nadie ahí. Pudo ver, además, que dentro de la propiedad no había ropa y elementos de uso recurrente.

Roxana Carabajal explicó que habló “por primera vez en público” porque su hija “debe aparecer”. Con el objetivo de que “escuche o vea” su ex pareja, puso en los medios de comunicación su relato y remarcó que no tendría ningún inconveniente legal si Koller la llama y le da noticias de su hija.

“Que nos diga si Eva está bien”, repitió ante la cámara. La tenencia de la menor es compartida entre los padres y es normal que uno de ellos se traslade a Córdoba -donde vive ella- o a Santa Fe -donde vive él- para cumplir con sus responsabilidades.

Sin embargo, cuando le tocó ir a buscar a su hija no los encontró y lo primero que pensó es que se habían ido de viaje. Pero al darse cuenta que “no había ropa ni algunas cosas de la casa” y al no poder entrar, las sospechas se volvieron una preocupación real.

“Con que me diga que está bien, soy feliz”, añadió en su testimonio. La familia de Gonzalo Koller tampoco habría podido comunicarse con él y no hay rastros del automóvil blanco en el que se trasladan, en las rutas por donde se podría haber fugado.

Carabajal acudió al Ministerio Público de la Acusación para pedir ayuda y así encontrar a la menor de edad, quienes publicaron un pedido de colaboración con datos de padre e hija. Ante cualquier información, solicitan comunicarse con dicha entidad, con el 911 o bien, a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional 2º Circunscripción.

Los datos arrojados indican que el padre, Gonzalo Koller, tiene 35 años, mide 1,80 mts, es delgado con tez trigueña y pelo corto, ojos marrones y cejas afeitadas mientras que la niña tiene nueve años, mide 1,10 mts, es delgada con ojos marrones y el pelo largo y marrón. La última vez que se los vio fue en Carcarañá, Santa Fe, el viernes entre las 5.10 y 5.15 am. Se trasladan en un Volkswagen Polo blanco.