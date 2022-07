Ricki Centurión reapareció y rompió el silencio: "En San Lorenzo pasaron cosas"

Alejado de las polémicas que lo han tenido como protagonista central durante mucho tiempo, Ricardo Centurión reapareció en escena, rompió el silencio, explicó que "tomó distancia del fútbol" y que en San Lorenzo "pasaron cosas que no las voy a contar".

Ricky de presentó a entrenar en la Villa Olímpica que el club Vélez Sarsfield tiene en Ituzaingó. Tiene contrato con la entidad de Liniers hasta diciembre de 2023 y en la primera parte de este año pasó a préstamo a San Lorenzo, que rescindió su contrato por las ausencias a los entrenamientos.

Ahora, tras dos meses el jugador rompió el silencio, contó su versión de la salida del Ciclón, por qué se alejó del fútbol y explicó qué espera para su futuro.

"Estaba entrenando con Pedro (Troglio, ex DT del San Lorenzo). Después pasaron algunas cosas que no las voy a contar, que son personales. Elegí no jugar y tomar un poco de distancia en el fútbol. La obligación mía era volver a Vélez y el club me tenía que permitir entrenar, por eso hoy volví", reveló en una entrevista con un canal deportivo.

Sobre si hubo algún problema económico con San Lorenzo, explicó que "yo no entiendo de esas cosas y las maneja mi abogado y mi representante. Algunas cosas estuvieron un poco mal por parte de San Lorenzo. Obviamente de mi parte me hago cargo también, las cosas fueron más mías que de San Lorenzo, que son personales. No las voy a contar".