ADIP y Brandsen llegan a la definición cabeza a cabeza

Esta tarde a partir de las 15:30 se jugará la última fecha del Torneo “Apertura” liguista de Primera División, y tanto ADIP como Brandsen, ambos con 34 puntos, llegan cabeza a cabeza, con la posibilidad de coronarse campeón, o bien prolongar el suspenso con una partido de desempate, en caso de que los dos ganen hoy.

El conjunto Naranja, que viene de perder el clásico ante San Lorenzo, visita a CRISFA, en la cancha ubicada en 72 y 14, buscando el triunfo y al mismo tiempo, esperar que Brandsen, el otro líder, no sume ante la Asociación Iris, que también tiene chances de alcanzar la punta y llevar la definición a otro plano. Pero deberán darse varios resultados.

Y si de chances se refiere, San Lorenzo (recibe a Estrella en el campo de 10 y 485), segundo con 31, es otro de los equipos que sueña con saltar a la punta y aspirar a un desempate.

En esta fecha, que marcará el final del “Apertura”, podría darse hasta un cuádruple empate en el primer puesto, si ADIP y Brandsen pierden e Iris y San Lorenzo ganan.

Sin lugar a dudas, será una definición apasionante y en cada cancha se estará pendiente a los diferentes resultados

la fecha completa

La jornada se completa con estos partidos:

Curuzú vs. CRIBA; Nueva Alizna vs. Fomento; Unidos de Olmos vs. Tricolores; Comunidad Rural vs. Las Malvinas; CF. Ringuelet vs. Alumni; y Everton vs. Porteño.

las posiciones

Jugadas 16 fechas del Torneo “Apertura” de Primera División, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:

ADIP y Asociación Brandsen, 34 puntos; San Lorenzo y Asociación Iris, 31; Alumni y Asociación Nueva Alianza, 25; Curuzú Cuatiá, 24; Estrella de Berisso, C.F. Los Hornos, CRIBA y porteño, 22; Everton y C.F. Ringuelet, 20; Las Malvinas, 18; Unidos de Olmos, 14; C. Rural, 12; Tricolores y CRISFA, 9.

también se define el ascenso

En tanto que esta tarde desde las 14:30, y en cancha de Universitario (en 60 y 126), se define el Torneo de Ascenso.

La final la van a jugar Unidos del Dique, que entre semana se le dio por ganado el partido de semifinales ante Banco Provincia, por la mala inclusión de un jugador, y Defensores de City Bell.