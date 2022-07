La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este domingo, tendrá a los dos equipos platenses en acción, cuando Gimnasia reciba en el Bosque a Lanús y Estudiantes haga lo propio frente a Boca Juniors en la Bombonera. A su vez, River visita en Mar del Plata al "Tiburón". Por otra parte, desde las 10, se corre el GP de Francia en F1. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

11:00 Independiente vs Atlético Tucumán/ TNT SPORTS

13:00 Tigre vs Platense/ TNT SPORTS

15:30 Aldosivi vs River/ ESPN Premium

18:00 Gimnasia vs Lanús/ ESPN - TV PUBLICA

20:30 Boca vs Estudiantes / TNT SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Dock Sud vs UAI Urquiza

TC 2000

09:30 Final/ TYC SPORTS

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

11:30 Etapa 21/ ESPN 2

BRASILEIRAO

18:00 Atlético Mineiro vs Corinthians/ ESPN 2

F1 | GP FRANCIA

10:00 Carrera/ FOX SPORTS

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

13:00 3er y 4to puesto/ ESPN 3

16:00 Final/ ESPN 3

ATP 500 - HAMBURGO

15:30 Final/ ESPN 3

PRIMERA C

15:30 Claypole vs Midland

15:30 Victoriano Arenas vs Deportivo Español

15:30 Club Lujan vs Central Córdoba

15:30 Puerto Nuevo vs Leandro N. Alem

15:30 Argentino de Merlo vs El Porvenir