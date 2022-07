Qué se sabe de la muerte del nenito en Los Hornos, que conmueve a toda La Plata

Un chiquito de apenas un año de vida murió trágicamente en una vivienda de la localidad de Los Hornos, donde, por causas que ahora son motivo de una investigación judicial, se le cayó el marco de una ventana de hierro encima.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el terrible episodio, que trascendió ayer, ocurrió en horas de la tarde del domingo pasado, cerca de las 16, en una propiedad de la calle 70 entre 152 y 153.

Con un gravísimo traumatismo craneano, en primer término el pequeño fue derivado a la Unidad de Pronta Atención de 66 y 153, aunque por la severidad del cuadro, decidieron su urgente traslado al hospital de Niños “Sor María Ludovica”.

Sin embargo, todos los esfuerzos médicos resultaron en vano y la criatura no sobrevivió.

En el caso interviene la UFI N° 14 de Delitos Culposos de La Plata, cuya titular es la doctora María Scarpino.

Por el momento, las actuaciones quedaron caratuladas como “homicidio culposo”, ya que se presume que todo se trató de un terrible accidente.

En el barrio, apenas trascendió la noticia, hubo imágenes de profunda angustia y nerviosismo, que luego tuvieron un correlato en las redes sociales, donde se expresaron mensajes cargados de dolor por tan irreparable pérdida para la familia.

Policías de la comisaría tercera se hicieron cargo de la instrucción de las actuaciones, a la espera de nuevas directivas por parte de la funcionaria judicial de mención.

Según voceros vinculados a la pesquisa, lo que se intentará determinar con la recolección probatoria es la existencia de posibles reproches conductuales.

En principio, todo alude a una terrible desgracia en la que no habría cuestiones por dilucidar, aunque detrás de ellas podrían esconderse situaciones que sí despierten interés típico para las autoridades.

“Se sabe que en la función de administrar justicia, se debe acotar el ámbito de aplicación del derecho penal a aquellos supuestos expresamente legislados, sin efectuar interpretaciones extensivas, creando figuras delictivas o incluyendo eventos no previstos en la legislación o incriminando conductas que para el legislador no tienen relevancia desde la órbita penal”, expresan los especialistas en una clara alusión a que hay episodios de la vida cotidiana en los que el derecho no puede ni debe inmiscuirse.

En los delitos culposos se habla precisamente de la falta de dolo o intención, de la inobservancia de una norma o de negligencia, como sus elementos constitutivos.

Habrá que ver entonces cómo se desprendió ese marco de hierro para provocar un resultado tan brutal.