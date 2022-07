VIDEOS. Escándalo: los jugadores de Patronato se pelearon con la policía y Sava empujó a Baliño

Un verdadero escándalo se produjo al término del triunfo de Barracas Central sobre Patronato en cancha de All Boys, ya que los jugadores del Patrón se pelearon con la policía en pleno campo de juego y además Facundo Sava empujó al árbitro Diego Baliño.

Todo se dio luego de que le anulen dos tantos al elenco de Paraná, pese a ser revisados por el VAR. Tras el pitazo final, los futbolistas de la visita se transformaron y quisieron ir a buscar al árbitro, pero luego de un despliegue policial, hubo forcejeos y hasta algunos golpes con los efectivos.

Inclusive, Sava se enloqueció y empujó al juez, bastante enfurecido. Tras el encuentro, el DT de Patronato mostró su desazón y destacó que no pudo creer lo que sucedió en el encuentro: "Me dan ganas de llorar e irme a mi casa. No quiero dirigir nunca más".

¡¡INCREÍBLE!! ¡LOS JUGADORES DE PATRONATO SE PELEAN CON LA POLICÍA! pic.twitter.com/YJlitFssK1 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2022

"ME DAN GANAS DE IRME A MI CASA Y NO DIRIGIR NUNCA MÁS EN MI VIDA"



✍🏻 Facundo Sava pic.twitter.com/3JNWaSALCq — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2022