¡Pónganse de acuerdo!: qué sí, que no... al final, los videojuegos ¿hacen bien o no?

El tiempo dedicado a los videojuegos no tiene consecuencias para el bienestar de los jugadores, concluye un amplio estudio realizado por la universidad de Oxford. Y contradice la base de otro realizado en 2020 por la misma casa de estudios, que destacaba aspectos positivos para la salud entre aquellos que pasaban un determinado tiempo jugando con ciertos títulos.

“Hemos encontrado poca o ninguna evidencia de una relación causal entre el videojuego y el bienestar”, afirma este estudio que siguió durante seis semanas a cerca de 40.000 jugadores mayores de 18 años.

“Para bien o para mal, los efectos medios (de los videojuegos) sobre el bienestar de los jugadores son probablemente muy bajos, y se necesitan más datos para determinar los riesgos potenciales”, sostienen los investigadores cuyo trabajo fue publicado en la revista The Royal Society.

Para analizar su bienestar, los jugadores fueron interrogados sobre sus emociones en la vida cotidiana, incluyendo su nivel de felicidad, tristeza, ira o frustración.

Los investigadores también se basaron en los datos de tiempo de juego proporcionados por los desarrolladores de siete videojuegos, desde el juego de simulación “Animal Crossing” hasta el de carreras de coches de mundo abierto “The Crew 2”.

Según el estudio, las consecuencias del videojuego, ya sean positivas o negativas, solo serían perceptibles si un jugador jugase más de 10 horas al día.

Estos resultados contradicen un estudio realizado en 2020, en plena pandemia, por la misma universidad de Oxford que concluyó entonces que jugar a los videojuegos podía ser bueno para la salud mental, a diferencia de este último, que señala una falta de conexión.

EN LA MIRA

Los videojuegos, incluidos los juegos en línea, son acusados regularmente de afectar la salud mental de los jugadores, y estudios anteriores habían criticado el efecto de las sesiones de juego demasiado largas en los más jóvenes.

“En la actualidad no hay datos ni pruebas suficientes para que los gobiernos elaboren leyes y normas que restrinjan el juego entre determinados grupos de población”, afirmó Matti Vuorre, uno de los autores del nuevo estudio.

“Hemos encontrado poca o ninguna evidencia de una relación causal entre el videojuego y el bienestar”

Indica el nuevo estudio de la Universidad de Oxford

“Sabemos que necesitamos muchos más datos sobre los ludópatas procedentes de muchas más plataformas para poder informar a las políticas (de los videojuegos) y asesorar a padres y profesionales de la salud”, destacó su colega Andrew K. Przybylski.

LOS TÍTULOS EN CUESTIÓN

Concretamente, los investigadores realizaron un seguimiento del juego de los asistentes en Animal Crossing: New Horizons, Apex Legends, Eve Online, Forza Horizon 4, Gran Turismo Sport, Outriders y The Crew 2. Se les pidió a los jugadores que informaran sobre sus experiencias en función de razones como “autonomía”, “competencia” y “motivación intrínseca”. Esto fue para determinar si jugaban por razones positivas (divertirse, socializar con amigos) o menos saludables (una compulsión por lograr los objetivos del juego).

A partir de los datos recabados, la investigación sugirió que no existe un vínculo entre el tiempo de juego y la mala salud mental, por lo que es poco probable que reducir la cantidad de horas que los niños pueden jugar cada semana los haga sentir mejor.

“Realmente le hemos dado a los altibajos de los videojuegos una buena oportunidad para predecir estados emocionales en la satisfacción con la vida, y no hemos encontrado evidencia de eso, hemos encontrado evidencia de que no es cierto de una manera prácticamente significativa”, aseguró Przybylski a The Guardian.

Pero Przybylski emitió una ligera advertencia en el sitio web de Oxford: “Descubrimos que no importaba cuántos jugadores jugaban. No era la cantidad de juego, sino la calidad lo que importaba si sentían que tenían que jugar, se sentían peor. Si jugaban porque les encantaba, los datos no sugerían que estuviera afectando su salud mental. Parecía darles un fuerte sentimiento positivo”.

Este es el estudio más reciente que desacredita las afirmaciones de que los videojuegos tienen un efecto perjudicial en la salud mental de una persona, lo que posiblemente lleve a un comportamiento agresivo o violento. Este tipo de acusaciones llegaron a los titulares después del tiroteo en Columbine hace más de 20 años y han surgido a lo largo de los años, a pesar de estudios como este.