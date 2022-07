Crecer de golpe: la metamorfosis de Eric Ramírez, pieza clave de un Gimnasia que da pelea

Hace rato que Eric Ramírez dejó de ser aquel pibito de Concordia que había llegado del Club Salto Grande de la mano de Luca Marcogiusseppe que tímidamente apareció en la primera del Lobo con Pedro Troglio como director técnico.

A la vuelta de los años, el préstamo a Quilmes, la recuperación de la mano de Diego Maradona y todo lo que sufrió para consolidarse como titular son las experiencias de las que nutre a los chicos que asoman y tienen un futuro enorme, como Tomás Muro, Lautaro Chávez y Benjamín Domínguez.

Además de aconsejar a los más chicos, Ramírez disfruta mucho del presente. De la titularidad. Del reconocimiento de los hinchas. De un presente distinto, con el equipo que de la mano de Pipo ya no mira la tabla de los promedios y piensa en jugar, quizá, la Copa Libertadores de América.

“El equipo está muy bien, muy metido, convencido del juego que tenemos y eso se ve adentro de la cancha. Estamos sacando resultados muy positivos. Hace varios campeonatos que no nos sentimos tan bien como ahora. Tenemos que seguir por este camino”, afirmó Ramírez, convertido hoy en la principal opción de ataque del Lobo.

El triunfo sobre Lanús de la décima fecha sirvió para cortar una racha de tres partidos sin victorias. Los tres, incluso, sin poder convertir goles. “Era muy importante ganarle a Lanús para seguir prendido en la tabla de las copas. Logramos tres puntos muy importantes y eso nos da mucha confianza”, reflexionó el mediapunta.

Eric Ramírez lleva convertidos 5 goles en la sumatoria de los torneos de 2022

“Ganar te da tranquilidad. No pudimos liquidarlo antes pero a veces también hay que saber sufrir los partidos. Fue un partido muy duro pero lo sacamos adelante”, desarrolló Ramírez, quien no perdió de vista que terminaron apretados ante un rival al que podrán haber dejado fuera de partido en el inicio del segundo tiempo.

Ramírez tuvo tres posibilidades concretas de gol. La más clara fue la primera cuando dejó en el camino a Pérez, buscó de zurda por arriba del arquero y Monetti reaccionó muy bien. Otra vez ganó el Mono ante un tiro del 43 casi sin ángulo. Luego tuvo otra de derecha que pasó cerca del poste izquierdo granate: “La verdad que el ‘Mono’ me atajó un par. La primera que tuve en el segundo tiempo la sacó con un dedo, fue todo mérito de él. Hay que trabajar para seguir mejorando y definir bien las jugadas”. Gimnasia perdió poder de gol con la lesión de Tarragona y Eric Ramírez se ha convertido en el delantero que centraliza las chances del equipo. Ramírez sabe que tendrá que crecer la efectividad (suya y del equipo en general) para poder seguir peleando en los primeros lugares de ambas tablas ya sin tanto poderío en ofensiva.

Cerca de cumplir los 26 años (los festejará el 21 de setiembre), aún sin ser un referente como Rodrigo Rey se encuentra cercano generacionalmente a los más chicos y con cercanía para hablarles, para expresarles sus vivencias, explicarles que hay que perseverar cuando las cosas no salen porque siempre hay revancha. A veces, cuando menos se la espera. Así le pasó a Ramírez, quien cuando volvió del préstamo de Quilmes (en el que no le fue bien) parecía que tendría el destino de tantos chicos, una nueva salida a préstamo o la rescisión del contrato. Nadie se acordaba de él cuando el propio Diego Armando Maradona le dijo “jugás de titular contra Aldosivi”. Por eso el agradecimiento a Diego. Por eso, los consejos a los chicos que son como era él hace unos pocos años.

“Trato de hablarles, de aconsejarles pero ellos también saben todo lo que yo tuve que luchar en el club para poder jugar y ser titular. Yo trato de acompañarlos, dar consejos desde mi experiencia, que cuando no juegan no se bajoneen y recordarles lo que yo pasé. Me pone muy contento que ‘Benja’, Muro, Chávez estén muy bien”, contó Eric Ramírez, quien además pone en valor a los más chicos y los hace sentir importantes. “Tienen que seguir así ayudando a los más grandes”, dijo el concordiense de esos chicos que asoman.

En muy poquito tiempo, los juveniles han ido encontrando su lugar en el equipo de Gorosito. Hace unos meses, no había jugadores del club entre los 11 titulares. Hoy, son varios los que se han ganado su lugar (Guiffrey, el propio Ramírez, Guillermo Enrique el más pibe de los titulares) y otros pelean fecha a fecha, como Tomás Muro, Lautaro Chávez, Matías Miranda o Benjamín Domínguez.

El presente del equipo es el mejor para que los juveniles vayan haciendo sus primeras experiencias. Muy diferente al contexto en el que, por ejemplo, el propio Eric Ramírez tocó primera división sin alcanzar nunca continuidad. Mucho menos, la titularidad que hoy tiene. “A mi me tocó debutar cuando peleábamos el descenso. Ahora los pibes están debutando cuando el equipo anda bien. Estamos ahí, sacando resultados positivos y ellos pueden entrar más tranquilos sabiendo que el equipo anda bien”, aseguró Ramírez, quien lleva convertidos 5 goles en lo que va del año.

Cerca de su historia reciente, Eric Ramírez está para dar el salto. Hoy, aprovecha y le cuenta su experiencia a los más chicos. Un espejo en el que se pueden mirar.