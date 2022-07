Terrible accidente en F1: el piloto chino Guanyu Zhou se salvó de milagro

Cuando se corría este domingo por la mañana el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, pasó un hecho realmente impactante. Cinco autos protagonizaron un accidente en el arranque de la carrera y la peor parte se la llevó el chino Guanyu Zhou, quien se le dio vuelta su Alfa Romeo y, boca abajo, se desplazó fuera de la pista a una alta velocidad. El piloto asiático fue trasladado en principio al centro médico del circuito, donde se encontraba "consciente" a la espera de ser evaluado por los doctores, informó el equipo italiano.

Esto ocurrió cuando en la curva 1, el piloto de Mercedes George Russell sufrió un contacto en la parte trasera y se impactó contra el monoplaza del chino, el cual se volteó y recorrió varios metros de cabeza contra el piso. Russell perdió el control de su Mercedes en plena aceleración tras un toque del francés Pierre Gasly (AlphaTauri), lo que derivó en un caos que también involucró al tailandés Alexander Albon (Williams), al japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y al francés Esteban Ocon (Alpine Renault).

"La FIA informa de que, tras el incidente ocurrido al inicio de la carrera, los equipos de emergencia acudieron inmediatamente y los pilotos del coche 23 (Albon) y del coche 24 (Zhou) fueron trasladados al centro médico. Ambos pilotos estaban conscientes y serán evaluados", fue el primer comunicado entregado por las autoridades.

La carrera estuvo detenida con bandera roja y se reinició casi una hora después con 17 pilotos, sin Zhou, Russell ni Albon.

