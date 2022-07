La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este domingo, continuará con la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá los duelos de Sarmiento frente a Racing y de Huracán chocando con River, en los duelos mas atractivos. A su vez, Argentina se enfrenta a España en el Mundial de hockey femenino y por las eliminatorias FIBA, en Básquet, el masculino irá contra Panamá. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Unión vs Lanús ESPN Premium

15:00 Barracas Central vs San Lorenzo TNT SPORTS

18:00 Sarmiento vs Racing ESPN Premium

20:30 Huracán vs River TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

14:45 Gimnasia de Mendoza vs Independiente Rivadavia TYC SPORTS

15:00 Guillermo Brown vs Defensores de Belgrano

15:00 San Telmo vs Ferro

15:30 San Martín S.J. vs Sacachispas

15:30 Flandria vs Deportivo Morón

15:30 Atlético Rafaela vs San Martín de Tucumán

16:00 Chaco For Ever vs CA Mitre

16:00 Güemes vs Deportivo Maipú

16:00 Santamarina vs Tristán Suárez

17:00 Atlanta vs Instituto TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 UAI Urquiza vs Fénix

15:30 Villa San Carlos vs Ituzaingó



CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 3 DIRECTV SPORTS

FÓRMULA 1 - GP GRAN BRETAÑA

11:00 Carrera FOX SPORTS

AMISTOSOS INTERNACIONALES

11:00 Georgia vs Argentina



WIMBLEDON - MASCULINO

12:00 Novak Djokovic vs Tim van Rijthoven

12:00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz



PRIMERA C

15:30 Leandro N. Alem vs Victoriano Arenas

15:30 Real Pilar vs Puerto Nuevo

15:30 San Martín Burzaco vs Laferrere

15:30 Sportivo Italiano vs Claypole

19:00 Midland vs Liniers

HOCKEY: WOMEN'S WORLD CUP

16:30 Argentina vs España ESPN 2

ELIMINATORIAS FIBA - MUNDIAL 2023

19:00 Panamá vs Argentina DIRECTV SPORTS 2 / 1612/ TYC SPORTS