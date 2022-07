Si buscas empleo en la Región, más de 150 ofrecimientos aquí: no te los pierdas

POURTAU ESPRIT – PEUGEOT AUTOPLAN Incorporará Vendedores Planes de Ahorro para la marca PEUGEOT para Zona LA PLATA-BRANDSEN

Buscamos los mejores talentos en ventas con alto nivel de motivación. Experiencia en ventas (preferentemente). Orientación al cliente y a resultados, capacidad de negociación. Vocación hacia el trabajo en equipo. Disponibilidad horaria full time (inclusive fines de semana).

Ofrecemos: Excelente condiciones laborales, Comisiones de alto nivel, Capacitación profesional

Te esperamos!!

Enviar currículum a: infoautoplan@epourtau.com.ar

IMPORTANTE INSTITUCIÓN DE LA RAMA DE LA SALUD Incorporará

REF. 1 ANALISTA PROGRAMADOR SENIOR: Graduado en las carreras de computación o Licenciatura en Informática con experiencia mínima de tres años.

REF. 2 ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR: Estudiante en las carreras de computación con experiencia mínima de un año.

Para las Ref. 1 y 2 se requieren conocimientos en ASP, Visual Basic, SQL Server, Java Script, Jquery, HTML, Inglés (lectura) y conocimientos básicos en redes y paquete Ms Office.

Se valorará iniciativa e interés por aprender, proactividad, aptitud para el trabajo en equipo, adaptabilidad a los cambios y capacidad de brindar respuestas y soluciones ante las incidencias. Preferentemente residir en La Plata aunque no excluyente. Enviar CV, sin omitir pretensiones a: cvfaba@fbpba.org.ar

IMPORTANTE INSTITUCIÓN DE LA RAMA DE LA SALUD Incorporará REF. SOPORTE TÉCNICO JUNIOR

Brindará soporte técnico a usuarios internos, realizará el mantenimiento y la gestión de sistemas y computadoras de escritorio, periféricos y dispositivos de comunicaciones además de otras relacionadas con las tecnologías informáticas.

Orientamos la búsqueda a personas de sexo masculino con habilidades de comunicación tanto oral como escrita, flexibilidad y capacidad para trabajar en equipo brindando respuestas y soluciones ante las incidencias. Es deseable que cuenten con al menos 1 año de experiencia en empresas medianas o grandes y los siguientes conocimientos: Armado, configuración, instalación, traslados, limpieza, diagnóstico y resolución de fallas de estaciones de trabajo y periféricos. Gestión de cableado estructurado y dispositivos de red como switches, routers y access points. Sistemas operativos de escritorio Microsoft Windows 7/10/11 en redes con Active Directory. Paquetes Office, navegadores de Internet, antivirus, instalación y actualización de aplicaciones de escritorio. Gestión de proveedores incluyendo solicitud de presupuestos, compra de equipamiento y software, gestión de garantías. Registro y documentación de tareas con sistemas de tickets e inventario.

Se valorará la proactividad y autogestión, así como también la voluntad y capacidad para investigar y aprender sobre nuevas tecnologías y soluciones.

Jornada laboral de 8 hs presencial, Lunes a Viernes de 12 a 20 hs.

Se valorará iniciativa e interés por aprender, proactividad, aptitud para el trabajo en equipo, adaptabilidad a los cambios y capacidad de brindar respuestas y soluciones ante las incidencias. Preferentemente residir en La Plata aunque no excluyente. Enviar CV, sin omitir pretensiones a: cvfaba@fbpba.org.ar

IMPORTANTE INSTITUCIÓN DE LA RAMA DE LA SALUD Incorporará REF. SOPORTE TÉCNICO SSR

Brindará soporte técnico a usuarios internos, realizará el mantenimiento y la gestión de sistemas y computadoras de escritorio, periféricos y dispositivos de comunicaciones además de otras relacionadas con las tecnologías informáticas.

Orientamos la búsqueda a personas de sexo masculino con habilidades de comunicación tanto oral como escrita, flexibilidad y capacidad para trabajar en equipo brindando respuestas y soluciones ante las incidencias. Es deseable que cuenten con al menos 1 año de experiencia en empresas medianas o grandes y los siguientes conocimientos: Registro y documentación de tareas con sistemas de tickets e inventario. Sistemas operativos de servidor Microsoft Windows Server 20xx, físicos y virtuales (Hyper-V). Sistemas operativos de escritorio Microsoft Windows 7/10/11 en redes con Active Directory. Sistemas on premises y cloud de correo electrónico (Microsoft Exchange Server), administración básica de servicios web (Microsoft Internet Information Services), bases de datos (Microsoft SQL Server), respaldo de información (Veritas Backup Exec, Veeam Backup), monitoreo proactivo de servidores (HP SIM, HP OneView, Veeam One, Microsoft System Center). Gestión de cableado estructurado switches, routers, firewalls, proxys, access points y dispositivos de VPN. Armado, configuración, instalación, traslados, diagnóstico y resolución de fallas de servidores y estaciones de trabajo y periféricos. Gestión de proveedores incluyendo servicios de soporte y garantías, solicitud de presupuestos y compra de equipamiento y software.

Se valorará la proactividad y autogestión, así como también la voluntad y capacidad para investigar y aprender sobre nuevas tecnologías y soluciones.

Jornada laboral de 8 hs presencial, Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

Se valorará iniciativa e interés por aprender, proactividad, aptitud para el trabajo en equipo, adaptabilidad a los cambios y capacidad de brindar respuestas y soluciones ante las incidencias. Preferentemente residir en La Plata aunque no excluyente. Enviar CV, sin omitir pretensiones a: cvfaba@fbpba.org.ar

Importante empresa de Salud en Berisso incorporará Personal Comercial para Venta de Calle

Excluyente: Experiencia comprobable en ventas

Deseable: Experiencia en rubro salud. Movilidad propia.

Enviar CV a rrhh@grupoie.com.ar

TARJETA DE CRÉDITO incorporará para la localidad de LA PLATA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Buscamos jóvenes con experiencia en tareas administrativas, atención al público y fuerte vocación comercial.

Requeriemos estudios secundarios completos, dominio de herramientas informáticas, buena presencia, habilidades comunicacionales y amplia disponibilidad horaria.

Valoraremos formación y experiencia relacionada al ambiente comercial, bancario o financiero.

Los interesados enviar CV con foto y remuneración pretendida a: seleccionpersonal09@live.com REF:LA PLATA



Importante empresa TEXTIL ubicada en BERISSO se encuentra en búsqueda de ASISTENTE DE PRODUCCION TEXTIL

Requisitos: Sus funciones tendrán foco en temas de Producción, incluirán también funciones administrativas. Es requisito tener experiencia en industrias textiles, preferentemente de indumentaria, en cuestiones relativas al proceso productivo. Es valorado la versatilidad, la buena comunicación y capacidad de interactuar con sus pares. Sexo indistinto

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hs.

Lugar de trabajo: Berisso (11 km La Plata) Modalidad PRESENCIAL

Enviar Cv a: cvmwksa@gmail.com

Importante empresa TEXTIL ubicada en BERISSO se encuentra en búsqueda de un DISEÑADOR DE INDUMENTARIA SR.

Principales tareas: Desarrollo del producto -Estampas y bordados – Avíos. Análisis y bajada de tendencias. Experiencia en propuestas, desarrollo y armado de colección de punto y plano. Sólidos conocimientos de herramientas informáticas, gráficas (Corel Draw, Photoshop e Ilustrator). Estudiante recibido de las carreras de Diseño de indumentaria. Sexo indistinto

Lugar de trabajo: Berisso (11 km La Plata) Modalidad Presencial

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hs

Enviar Cv a: cvmwksa@gmail.com

Importante empresa TEXTIL ubicada en BERISSO se encuentra en búsqueda de un DISEÑADOR DE INDUMENTARIA JUNIOR

Principales Responsabilidades: Asistencia al área de producto. Dibujos de fichas técnicas

Los requisitos son: Experiencia en puestos similares. Estudiante avanzado de la carrera de diseño de indumentaria. Manejo de Photoshop e Illustrator.

Sexo indistinto

Lugar de trabajo: Berisso (11 km La Plata) Modalidad Presencial

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hs

Enviar Cv a: cvmwksa@gmail.com

Importante empresa TEXTIL ubicada en BERISSO se encuentra en búsqueda de un DISEÑADOR GRAFICO

Las tareas y responsabilidades del puesto serán: Desarrollo de piezas de imagen corporativa. Piezas promocionales. Desarrollo de rapports, estampas por metro y estampas unicas

REQUISITOS: Experiencia previa superior en el rubro. Dominio avanzado de Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, y otras herramientas gráficas afines. Sólidos conocimientos de diseño, tipografía, composición, tendencias de diseño y comunicación digital. Conocimiento en branding / Identidad de marca / Identidad Corporativa. Presentar portfolio (Excluyente). Sexo indistinto.

Lugar de trabajo: Berisso (11 km La Plata) Modalidad Presencial

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hs

Enviar Cv a: cvmwksa@gmail.com

Importante empresa TEXTIL ubicada en BERISSO se encuentra en búsqueda de un AUDITOR DE TALLERES

REQUISITOS: Sólidos conocimientos en los procesos constructivos de prendas. Movilidad propia

Educación: Secundario completo. Experiencia previa en posiciones similares no menor a 1 año. Sexo indistinto

Lugar de trabajo: Berisso (11 km La Plata) Modalidad Presencial

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hs

Enviar Cv a: cvmwksa@gmail.com

Importante cadena de Indumentaria Deportiva de la ciudad de La Plata, se encuentra en la búsqueda de ENCARGADO para incorporar a su equipo de trabajo.

Requisitos: Residir en La Plata o alrededores. Marcado perfil comercial. Orientación al cliente. Conocimiento de Facturación con Sistema Lince o Dragón Fish. Referencias actualizadas y comprobables. Sexo indistinto.

Los candidatos deberán poseer estudios secundarios completos y experiencia previa en posición similar de al menos 2 años

Horarios rotativos de lunes a sábados

Enviar Cv a: cvmwksa@gmail.com

22 -1 PROFESIONALES PEDIDOS

Abogada temas migratorios, radicaciones, permisos de ingreso, llamados por fallecimiento, amparos. 221-420-0304.

ESTAMOS SELECCIONANDO PARA NUESTRO ESTUDIO CONTABLE CONTADOR/A PUBLICO CON EXPERIENCIA EN LIQUIDACION DE IMPUESTOS Y SUELDOS. EXCELENTE AMBIENTE LABORAL, HOME OFFICE OPCIONAL, POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO. ENVIAR CV A econtable@yahoo.com .

ESTUDIO JURIDICO SOLICITA ABOGADO/A CON EXPERIENCIA EXCLUYENTE EN PROCURACION PARA CIVIL Y COMERCIAL. REMITIR CV Y PRETENSION A: ejuridico960@gmail.com .

Empresa del rubro crediticio seleccionará personal, para desempeñarse en el área de Aprobación de créditos. Sexo femenino. Se requiere experiencia previa. Persona proactiva, responsable, con actitud y quiera permanecer y crecer dentro de la empresa. Lun. a Vie de 9 a 17. Zona Tribunales. Enviar CV con foto, sin omitir remuneración pretendida a: busquedascpb@hotmail.com .

Necesito cajera c/exp. p. super 28 y 59 (221) 540-2391.

22 - 3 GASTRONÓMICOS



Atención gastronómicos: sumate a nuestro equipo! Chef, jefe de cocina, pasteleros, cocineros, ayudante de cocina, parrillero, barista, bartender, mozos, mandanos tu CV indicando el puesto a: gastronomiacitybellcv@gmail.com.

Buscamos ayudante de cocina zona Villa Elisa con experiencia comprobable, requisito excluyente. Disponibilidad horaria full time. Enviar CV: edisonbuscapersonal@gmail.com .

Cocinero, bacha y mozo, enviar CV a: empresagastronomica@yahoo.com.

IMPORTANTE ESTABLECIMIENTO INCORPORA: AYUDANTE DE COCINA, PEON DE LIMPIEZA Y AYUDANTE PASTELERO. ENVIAR CV A: informacionaehg-laplata.org.ar.

IMPORTANTE RESTAURANT/CAFETERIA INCORPORA: JEFE DE COCINA, JEFE/A DE PASTELERIA, AYUDANTE DE PASTELERO/A, ENCARGADO/A CON EXPERIENCIA EN EL RUBRO (EXCLUYENTE), BARISTAS, CAMAREROS/AS. ENVIAR CV INDICANDO EN EL ASUNTO EL PUESTO PRETENDIDO. cocineros.017@gmail.com.

IMPORTANTE RESTAURANTE UBICADO EN COUNTRY DE RUTA 2 BUSCA MOZO DE SALON. ENVIAR CV CON FOTO Y REMUNERACION PRETENDIDA A: paireclubresto@gmail.com.

Importante empresa gastronómica incorpora a su staff a mozo/a, cafetero/a, recepcionista. Presentarse en 9 y 47 Nº 750.

Restaurant zona 3 y 60, solicita moza turno noche (19.30 a 0.30 hs., seis veces por semana, martes francos. Disponibilidad excluyente), con experiencia (excluyente, preferentemente en restaurantes) Enviar CV y datos de contacto a: empleosrestaurantlaplata@gmail.com.

Se necesita pizzero y bachero con exp. 11-6140-3868.

Seleccionamos cocineros para comedores de fábrica, 3 vacantes disponibles, zona La Plata. Edad de 30 a 45 años. Requisitos 2 a 5 años de experiencia en el puesto. Presentar CV a bus2010laplata@hotmail.com .

22 - 5 EMPLEOS PEDIDOS



505 E/8 Y 9, SUPERMERCADO BUSCA CAJERA, FIAMBRERA Y REPOSITOR, 446 Y 28 BIS SUPERMERCADO BUSCA REPOSITOR.

AREA DE LIQUIDACION Y FINANZAS, INCORPORA ESTUDIANTE CON ULTIMOS FINALES O RECIENTEMENTE RECIBIDO DE CONTADOR PUBLICO PARA TAREAS DE LIQUIDACION DE SUELDOS, PAGOS A PROVEEDORES Y TAREAS VARIAS. JORNADA COMPLETA 8 HS. CASCO URBANO DE LA PLATA. ENVIAR CV A: tesoreria.provbsas@gmail.com.

Agencia de autos busca vendedor con experiencia en el rubro (excluyente), movilidad propia y disponibilidad full time, enviar CV: agenciafordrh@gmail.com.

Alquiler verdulería, necesito repositor y cajera y fiambrera. Calle 79 e/16 y 17 Super Chino.

Animadores infantiles, con experiencia en manejo de grupos. Enviar curriculum: piedramp3@yahoo.com.ar .

Avón incorpora revendedora premios + ganancias, sumate a Natura, Juana Bonita, Punta Lara, Ensenada. 221-558-2189 - 469-4894.

Ayudante/a 16 a 19 años, bicicletería Bormobikes 8 y 135 Berisso. Whatsapp (221) 559-5422.

Buscamos cubrir un puesto administrativo con perfil operativo en logística. Lunes a viernes jornada completa. Lugar de trabajo Ensenada. Residir en la zona. Enviar CV con foto y remuneración pretendida a: operativarrhh@gmail.com.

Buscamos mecánico industrial con experiencia. Enviar CV a: iicontrataciones@gmail.com .

Buscamos peluquera/o con experiencia, media jornada de trabajo, peluquería céntrica en La Plata. Comunicarse al Tel. 221-506-2596.

Carpintería de aluminio busca personal para cubrir los puestos de operario de taller y colocador, con experiencia comprobable y referencias. Se ofrecen excelentes condiciones de trabajo. Enviar CV a: rrhh.aluminio2@gmail.com.

Chicas de 18 a 35 años wsp 221-569-5361 y chicos 18 a 35 años al wsp 221-540-9377 lavadero de autos.

Chofer de taxi ambos turnos, auto radio y GPS, viva radio La Plata 221-548-2234.

Chofer para Horizonte turno día, pago 35% con movilidad propia, dejar mensaje de audio 221-673-1520.

Colegio católico de La Plata busca cubrir cargo de Vicedirección nivel primario. Título docente y experiencia en el nivel. Adhesión a las propuestas educativas evangelizadoras. Enviar CV hasta el 12 de julio a: busquedadirectivos22@gmail.com Ref. VNP-La Plata.

Colegio de La Plata, abre convocatoria para: docentes de grado de NP. Profesor de Inglés y profesor Informática. Enviar CV a: escueladelaplata@gmail.com.

EMPLEADA PARA ESTUDIO JURIDICO EXPERIENCIA COMPROBABLE. ENVIAR CV A massemaria@yahoo.com.ar .

Empleado con experiencia en ventas, manejo de caja, con disponibilidad horaria, traer CV a Plaza Rocha 123.

Empleado/a para agencia lotería z/Tolosa, c/s experiencia, “wallysiete_bsso@hotmail.com.”

Empresa constructora busca asistente administrativo-contable. City Bell, fbrito@baustil.com.ar.

Empresa constructora busca personal electricista y plomero. City Bell. 221-355-8636.

Empresa constructora busca personal representante técnico p/obra. City Bell. 221-455-1061.

Empresa constructora de la ciudad de La Plata solicita personal para administración técnica. Sus principales tareas serán ocuparse de la Administración, verificación y control de documentación de obra. Requisitos: conocimiento en Convenio UOCRA (no excluyente), buen manejo de herramientas informáticas. Office, Photoshop, AutoCAD y Corel (excluyente), disponibilidad full time, experiencia 1 año o más. Los interesados enviar CV a: constructora.rrhhlp@gmail.com.

Enfermera auxiliar/profesional, título y matrícula para hogar discapacitados en blanco. CV 221-668-4781.

Empresa de Ingeniería y Construcción, ubicada en la ciudad de La Plata, se encuentra en la búsqueda de Arquitecto tiempo completo, para incorporarse a oficina Técnica, con experiencia en dirección de obra y coordinación de personal de obra. Los interesados enviar CV a: constructora.rrhhlp@gmail.com.

Estamos en la búsqueda de manicuras que sepan de esculpidas, Kapping y nail art. Enviar CV y fotos a estetica.citybell@gmail.com .

Estudio Yacoub busca vendedor con experiencia y movilidad propia. Horario full time, enviar CV recursoshumanos@estudioyacoub.com.ar .

Estás en negro? Tuviste un accidente de trabajo o despido? Reclamo ART? Reclamos seguros? Consultá tus derechos con especialista laboral. 221-545-3419 estudiolaboral01@gmail.com.

IMPORTANTE EMPRESA DE ASCENSORES SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE TECNICO ELECTRONICO CON EXPERIENCIA. INTERESADOS MANDAR CV A: rrhh@luzconsulting.com.ar .

Importante empresa busca Telemarketer con experiencia en ventas, enviar currículum al mail: mtxcallcenter@gmail.com .

Lavadero auto necesita lavador y personal 37 e/22 y 23.

NECESITO REPOSITOR C/EXPERIENCIA PARA SUPERMERCADO 60-140 Y 141 SUPERMERCADO ARGENCHINO.

Necesito 1 repositor, 1 cajera, 1 fiambrera para 520 Nº 1436 entre 9 y 10, super Sona, con experiencia.

Necesito cajera c/exp. p. super 28 y 59 (221) 540-2391.

Necesito cajera y repositor su supermercado 44 esq. 184.

Necesito carnicero responsable con experiencia, City Bell, 472 y 21B. 221-522-0965.

Necesito carnicero responsable (221) 477-5659 Los Hornos.

Necesito empleado para supermercado cerca de cementerio, mandar curriculum por whatsapp 221-488-4130.

Necesito personal de limpieza masculino lavador y oficial pintor del automotor, presentarse en 43 e/141 y 142 Nº 2329, lunes a vier. 8 hs. a 12 hs., 13 hs. a 17 hs.

Necesito repositor c/exp. calle 19 Nº 1297 e/58 y 59.

Necesito repositor y cajera c/exp. p/super 133 e/49 y 50.

Necesito repositor y cajera con experiencia. Buen sueldo. Super Chino 32 e/4 y 5.

Necesito repositor, cajera y fiambrera p/super Diag. 74 e/69 y 70.

Necesito vendedor de productos congelados. Cel. 11-6015-8464.

OPEN PELUQUEROS SOLICITA PARA NUEVA SUCURSAL PELUQUEROS CON EXPERIENCIA AYUDANTE DE PELUQUERIA MANICURA 221-571-4179 (WHATSAPP).

Overlockista, recta con experiencia, taller textil Villa Elisa. 221-534-5465.

P/DELIVERY SE SELECCIONAN JOVENES DE 19 A 25 AÑOS B/PRES. CON CRNET P/MOTO 110 CC. ENV. CV A: empleosgastronomicos@hotmail.com .

Panadería zona Villa Elisa, busca maestro panadero, facturero y 1/2 oficial c/experiencia, se ofrece trabajo en blanco, enviar CV: facu5646961@gmail.com / juliamateos@hotmail.com.

Pizza listo necesita ayudante de cocina con experiencia para doble jornal! Presentarse en 22 esquina 79 de 11 a 14 hs. Tel. 426-6300.

Repositor supermercado 60-30 y 31 número 1783, experiencia.

Residencia adultos mayores, solicita médicos, psicólogos, enfermeros, asistentes geriátricos, mucamas. Enviar CV: arvenecia1@gmail.com.

Roots Cooperativa convoca cocinero/a c/experiencia. Escribinos a: pizzarootscooperativa@gmail.com .

Roots Cooperativa convoca repartidor/a con moto. Escribinos a: pizzarootscooperativa@gmail.com .

SE NECESITA CAJERO/A CON EXPERIENCIA, MANEJO POSNET, REGISTRADORA Y DISPONIBILIDAD FULL TIME “COMUNICARSE AL WHATSAPP (221) 220-0908”.

SE SOLICITA MONTADOR DE ESTRUCTURAS, TRABAJO EN ALTURA, EXPERIENCIA EN ANCLAJES. MANDAR CV POR WSP. 221-630-5300, ENTRE 20 Y 35 AÑOS.

Se busca mecánico para gomería con experiencia, secundario completo (no excluyente), edad de 20 a 35 años, presentarse en Av. 7 Nº 1440 e/61 y 62, con CV en mano, los días miércoles y viernes de 11 a 15 hs.

Se necesita cajera medio turno, supermercado 136-64 y 65.

Se necesita cajera y fiambrera con o sin experiencia b/presencia super Norte 32 y 132 con CV.

Se necesita empleado/a librería c/exp. zona La Cumbre y empleado para mantenimiento c/registro. Enviar a casilla ee/natyspace@gmail.com.

Se necesita fiambrera y repositor. Presentarse en calle 13 e/91 y 92, 90 esq.6.

Se necesita repositor y cajera c/experiencia para supermercado calle 511 e/138 y 139. Whatsapp 011-6789-6789 - 011-6895-5933.

Te estamos buscando!! Atención al público, ventas, cajero, administrativo, heladero, mandanos tu CV indicando el puesto a: recursoshcitybell@gmail.com.

VENTA DE ROPA Y CALZADOS CON CATALOGO WHATSAPP 221-438-0148 gpiovani@juanabonita.com 14 A 16 HS.

Mook's Recursos Humanos busca

ADMINISTRATIVO/A FULL TIME importante empresa Tareas: facturación, control ingresos, pagos, org. de documentación. Requisitos: secundario completo, experiencia previa, hasta 35 años. Full Time La Plata. INGENIERO CIVIL Reconocida constructora de La Plata. P/trabajos en obras viales, portuarias, hidráulicas.

Mook's Recursos Humanos busca

SUPERVISOR TÉCNICO MECÁNICO Importante industria en Abasto. Exp.en el área y formación técnica. Full time, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's Recursos Humanos busca

SUPERVISOR DE SERVICIOS (viajante para importante empresa de servicios, limpieza, construcción y mantenimiento. Mayor 30 años. Exp. previa. Carnet de conducir. Disp. para viajar. Lugar: Pcia de Buenos Aires. Disp. full time.

Mook's Recursos Humanos busca

VENDEDOR Y COBRADOR EXTERNO – PART TIME Financiera de equipamientos comerciales. Excluyente movilidad propia. Básico + comisión La Plata.

Mook's Recursos Humanos busca

JEFE DE PERSONAL PARA IND. ALIMENTICIA MAGDALENA. Excl exp. en puestos de supervisión, manejo de personal y gest. De conflictos. Pref. Conoc. rubro alimenticio L-V Full time, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's Recursos Humanos busca

AGENTE INMOBILIARIO. Fera Propiedades. Experiencia mín. 2 años y estudios terciarios. Zona Sur, La Plata o CABA. Modalidad híbrida. OFICIAL MECÁNICO Importante Industria en Abasto. Exp. excluyente en industria. Conoc., en mecánica industrial, hidráulica y neumática. Full time. INGENIERO QUÍMICO Importante Industria en Abasto. Exp.en industrial. Full time. TÉCNICO ELECTRICISTA Industria en Abasto. Exp. excluyente en electricidad industrial. Horario rotativo, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's RECURSOS HUMANOS. TÉCNICO RECLAMISTA para imp. empresa de ascensores. Atención de reclamos, mantenimiento y reparación de ascensores. De 25-35 años. Exp. de trabajo con ascensores, conoc. de estructuras y montaje. Disp. p/guardias pasivas. Lugar La Plata, disp. full time.

Mook's Recursos Humanos busca

OFICIAL DE MONTAJE Y TÉCNICO MECÁNICO Empresa de ascensores en La Plata. Exp. excluyente en el rubro Disp.p/guardias rotativas + 25 L-V 8 a 17 hs, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's Recursos Humanos busca

ADMINISTRATIVA Centro Médico. Requisitos experiencia previa. Hasta 35 años. Full time LV + S mediodía.

Mook's Recursos Humanos busca

COSTURERA/MODISTA: Para costura de implantes quirúrgicos. Empresa de salud. Requisitos: habilidades manuales y disp. Full time L-V Lugar de trabajo City Bell.

Mook's Recursos Humanos busca

CAJERO/A REPOSITOR Y ENCARGADO. Para importante bazar en La Plata. Amplia disp. Horaria y experiencia en puestos similares. De 25-40 años, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's Recursos Humanos busca

ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES Empresa de salud. Conoc. contables de 25-40 años. City Bell.

Mook's Recursos Humanos busca

EJECUTIVO DE CUENTAS Empresa de artículos de limpieza mayorista. Amplia experiencia en ventas. Full time L-V y S mediodía La Plata.

Mook's Recursos Humanos busca

ASESOR COMERCIAL DE PLANES Y 0 KM Importante grupo comercial automotriz + 25 Full time La Plata.

Mook's Recursos Humanos busca

OPERADOR DE MESA DE AYUDA Empresa de tecnología. Conoc. en informática y tecnología La Plata, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's Recursos Humanos busca

OFICIAL Y MEDIO OFICIAL DE CARPINTERÍA para empresa de amoblamientos. Fabricación, armado y colocación de muebles. Requisitos: Exp. previa de 2 años o más, conocimiento y uso de herramientas. Lugar de trabajo: Gonnet. Disp. full time.

Mook's Recursos Humanos busca

RESPONSABLE DE ENTREGA DE 0 KM Concesionario líder en la ciudad full time de L-V Exp. excluyente y amplio conoc. Automotriz 25-45 años La Plata, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's Recursos Humanos busca

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO-CONTABLE. Importante empresa Tareas: Liderar el área, conformación equipos de trabajo. Alto rendimiento, com. gerencia. Requisitos: exp. previa, exp. liquidación sueldos, sistema Tango Excel. Full time La Plata.

Mook's Recursos Humanos busca

ENCARGADO DE RESTAURANT Importante negocio gastronómico. Tareas: planificar tareas del personal control de caja, stock, contacto proveedores, tareas administrativas Requisitos: exp. previa, conoc. en costos, stock y proveedores, Movilidad propia, liderazgo. 25-40 años. Full Time Gran La Plata, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's Recursos Humanos busca

MECÁNICO ESPECIALIZADO EN MAQUINAS VIALES para empresa constructora. Excluyente amplia experiencia previa en el área L-V full time. Lugar de trabajo: Abasto.

Mook's Recursos Humanos busca

TÉCNICO ELECTRICISTA/ELECTROMECÁNICO con exp. en mantenimiento en plantas industriales automatizadas. Requisitos: exp. previa en el área, amplia disponibilidad horaria y movilidad propia. Lugar de trabajo: Magdalena, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's RECURSOS HUMANOS. GERENTE DE SERVICIO para importante empresa del rubro automotor. Tareas: Soporte tec. Y gestión a los asesores de serv., admin. De ctas corrientes. Exp. excluyente en posiciones similares en el rubro automotor. Lugar de trabajo: La Plata o Brandsen. Full time L-V.

Mook's Recursos Humanos busca

ANALISTA FINANCIERO SSR: Concesionario Oficial Ford-Simone. Gestión, análisis y control financiero. Control de pagos y proveedores, concil., cobranzas. Excluyente profesionales de Cs. Económicas. L-V full time, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's Recursos Humanos busca

JEFE DE COMPRAS IMPORTANTE CONSTRUCTORA. Excluyente exp. previa en áreas de compras o empresas. Hasta 50 años. La Plata.

Mook's Recursos Humanos busca

VENDEDORA EXTERNA IMPORTANTE EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA Exp. en ventas. 25-35 años. Excl. Licencia moto y auto al día. Full time L-V y S mediodía.

Mook's Recursos Humanos busca

CONTADORA Empresa distribuidora en el partido de La Plata (Abasto). Exp. como responsable de área administrativa. De 27-40 años L-V.

Mook's Recursos Humanos busca

CAPATAZ DE OBRA Empresa constructora Exp. en el área. Disp. para trabajar en Prov. de Bs.As, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh