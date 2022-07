La grave denuncia de Florencia Torrente en PH Podemos Hablar

Este sábado, Andy Kusnetzoff llevó adelante una nueva emisión de PH Podemos Hablar que, entre otros, citó a Florencia Torrente y Nati Jota. La hija de Araceli González fue la encargada de ponerle emoción a la noche, con la dura denuncia que realizó.

El debate comenzó cuando los mensajes de aceptación con el cuerpo de Wanda Nara se hicieron lugar en las redes sociales, después que se filtraran fotografías de ella en las plazas de Ibiza.

Ubicadas en este punto, Nati Jota y Flor Torrente hablaron de sus vivencias personales y cada una contó una dramática historia que las hizo pasar por momentos difíciles a nivel personal.

La ex de Nicolás Cabré denunció que poco antes de tener 20 años la discriminaron en una publicidad para la que la habían contratado por “gorda”. Según relató, cuando tenía entre 18 y 19 años pasó por situaciones familiares que le generaron “estrés, angustia y cambios físicos”.

Esto la llevó a tener que tomar medicamentos hormonales que le cambiaron el cuerpo en pocos días: “me contrataron para una campaña y cuando me presenté, me lo quitaron porque estaba gorda”.

Pero el peor momento llegó cuando la noticia apareció en todos los portales de noticias. Al llegar a su casa y prender la televisión, lo único que escuchaba era “a la hija de Araceli la discriminaron por gorda” y solo podía pensar “¿cómo me enfrento a la vida con todo lo que me pasa?”.

Tras explicar que las personas deberían guardar los comentarios sobre cuerpos ajenos pues no saben cómo la está pasando el otro o qué daños podría provocarles, agregó: “A mí me miraban y me decían ‘no sos gorda’ y no pasa por ser o no gorda. Nuestro cuerpo es nuestro y la gente tiene que cerrar la boca”.