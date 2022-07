Quiere la tenencia: la madre de Matías Defederico pide por la hijas de Cinthia Fernández

Hay problemas. Ahora, el enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Matías Defederico lejos de llegar a una tregua acaba de sumar un nuevo round.

Recordemos que, la panelista y el exfutbolista estuvieron juntos siete años, en los que nacieron Charis, Bella y Francesca. Y desde su separación no lograron establecer una buena relación, lo que se vio reflejado en algunos escándalos que hicieron públicos en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Así, Defederico asegura que rige una medida perimetral que impide su ingreso al country donde vive Cinthia para poder retirar a las nenas. Al respecto, Analía Frascino, mamá del ex jugador, señaló días atrás que su hijo está “muy amargado” por no poder ver a sus hijas. “No puede ingresar hasta la puerta de la casa de Cinthia, solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada”, explicó la mujer.

En las últimas horas, Frascino volvió a acudir a los medios para salir en defensa de su hijo. Analía criticó nuevamente a su exnuera: “Ella tiene un micrófono todo el día y puede decir lo que quiera. Le pone una cautelar en Capital para que el no pueda defenderse y consideré que tengo que salir a hablar yo, para defender a las nenas”, señaló.

A continuación, expresó que no puede ver a sus nietas. “Yo siento que las tiene secuestrada. Todo es un ‘no’: un ‘no’ para mí, un ‘no’ para Mati, y he llegado a pensar que me tengo que poner las pilas y ver si puedo luchar por la tenencia de las nenas”.

Finalmente, la mujer se refirió a las recientes publicaciones de la bailarina, donde expuso a su exmarido respecto al incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria. “Siempre es la plata, y la plata. Y pasan los años y no vemos a las nenas”, señaló mostrando cada vez más enojo, y asegurando que Cinthia “miente un montón”.