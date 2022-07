Carmen Barbieri se enteró del resultado del ADN que se hizo por su posible hermana

"Estoy nerviosa", reconoció Carmen Barbieri apenas comenzó su programa.

Así, ni bien inició el ciclo, la conductora se enteró de que había llegado al canal el sobre con el resultado del ADN que se realizó, doce días atrás, con la mujer que asegura ser su hermana. Entonces, Barbieri le entregó el sobre a su compañero Pampito Perello Aciar y le pidió a él que se encargara de leer en vivo el resultado.

"Certifico por la presente que Carmen Luz Barbieri con Marta Alicia se presentaron en nuestra institución el 24 de junio de 2022 para realizarse un estudio de ADN de hermandad", leyó el panelista.

Y siguió, contundente: "Nuestros registros afirman la correcta realización de todos los procedimientos de verificación de identidad: toma de muestra, manipulación de material biológico y entrega de resultado por exclusión de media hermandad. El resultado es negativo, incompatible para media hermandad. Las participantes no tienen ningún vínculo de paternidad en común".

"La probabilidad de media hermandad es de 0%", sentenció Pampito, y le dio la palabra a la conductora. "Yo quiero que se quede tranquilo mi hijo (Federico Bal) que me decía ayer cuando hablábamos por teléfono que si estaba el ADN y daba negativo no me ponga triste. No me pongo triste pero pienso en Alicia más que nada, que estaba ilusionada... estaba la posibilidad de que fuera negativo, pero ella busca su identidad", sostuvo.

"Muchas veces le han hablado de mi papá (a Alicia) y hasta lo conoció de chiquita. Entonces es una cosa que tenemos que seguir hablando nosotras. Esto es de laboratorio, es confiable... Yo le digo a ella que se quede tranquila porque si no es mi hermana igual vamos a juntarnos, a charlar, yo se lo prometí", agregó la conductora.

También, antes de despedirse de sus televidentes le habló, mirando a cámara, a la mujer con la que se sometió al ADN en cuestión: "Yo sé que no querés venir a sentarte acá pero sería lindo". Y para finalizar dijo: "Me entusiasmaba mucho tener una hermana a esta edad pero la quiero tener como amiga".